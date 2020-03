Alanyaspor a battu Gaziantep avec Junior Fernándes comme starter »Football Press

Samedi 14 mars 2020

L’équipe chilienne, qui a disputé 72 ‘, n’a pas été sans complications pour battre Gaziantep au minimum à la date 26 de la Super League turque. L’ensemble de l’ancienne Université du Chili est revenu aux victoires après cinq matchs sans connaître les triomphes.

Alanyaspor de Junior Fernándes a battu Gaziantep par le minimum pour la journée 26 de la Super League turque. Le Chilien, qui était un partant, a vu l’action jusqu’à 72 ′, où il a joué un match correct. Toute la ville d’Alanya est revenue à la victoire après cinq matchs sans en ajouter trois.

En première mi-temps, l’équipe locale est sortie avec plus de pression pour rechercher le match, mais le visiteur n’a pas hésité à arrêter les attaques et à compliquer l’équipe de Fernandes. Cependant, Steven Caulker (42 ′) a marqué le premier et le seul but alors qu’il concluait déjà une première mi-temps plutôt frictionnelle.

En complément, l’inconnu a tenté de rechercher la remise mais n’a pas trouvé la finesse nécessaire pour briser Alanyaspor. Après 72 minutes de jeu, Junior a été remplacé par Djalma Campos et l’équipe locale n’a pas hésité à défendre le résultat, et a finalement remporté la victoire tant attendue.

Avec cette victoire, Alanyaspor a accumulé 43 points et s’est garé en sixième position à 6 unités de l’accès aux positions de la Ligue Europa. À la prochaine date, la table de l’attaquant national rendra visite à Istambul BB qui est l’escorte du concours en Turquie.