Alanyaspor est tombé sur Besiktas avec le but de Junior Fernandes »

Vendredi 28 février 2020

Le junior Fernandes a marqué lors de la défaite de son équipe, Alanyaspor, contre Besiktas 2-1 dans une condition locale à la date 24 de la Super League turque 2020. L’équipe chilienne a perdu la possibilité de s’éloigner de Besiktas lui-même qui a fini par le surmonter au classement à la cinquième place.

Le 24e jour de la Super League turque, Alanyaspor a reçu Besiktas dans un duel clé dans la lutte pour accéder aux coupes européennes. Bien qu’ils aient pris les devants avec un but de Junior Fernandes – qui a été remplacé en seconde période – Alanyaspor a perdu 1-2 et était en dessous de Besiktas lui-même.

Le match a commencé favorablement pour l’équipe chilienne. Après 37 minutes, Junior a dirigé – avec peu d’opposition défensive – au deuxième poteau un centre d’Onur Bulut et a fait 1-0 pour les locaux. Malgré cela, l’équipe visiteuse a été celle qui a proposé le plus et a dominé le processus au cours des 45 premiers ′.

Déjà dans la deuxième partie, l’entrée de Kevin Prince Boateng, a donné une plus grande vocation offensive au cadre de Sergen Yalcin. Cela se reflétait dans le fait qu’à 70 ′, la référence et buteur des «aigles noirs», Burak Yilmaz, marquerait le premier de son double personnel en reliant la tête à l’embouchure de la voûte, un centre envoyé par Elneny.

Avec le tirage au sort sur le tableau de bord, les locaux ont commencé à laisser des espaces à l’arrière-plan et à se défendre de manière désordonnée, ce qui a conduit l’arbitre de 85 ‘Halis Özkahya à condamner un criminel pour avoir jeté un coup de main dans la région d’Alanyaspor. Yilmaz (86 ′) était responsable de la modification de la pénalité pour but et a mis le 2-1 avec lequel finalement les étrangers ont pris le match.

Ainsi, Besiktas est resté avec la cinquième position au tableau de la Super League turque avec 40 points, surpassant Alanyas lui-même car il était sixième avec 39 unités. Le prochain match de l’équipe Junior Fernandes aura lieu le dimanche 8 mars contre Rizaspor à 10h00, tandis que Besiktas fera de même contre Ankaragucu, le vendredi 6 mars à 14h00 dans le Chili continental.