Alarm over Dembélé fitness montre que Barcelone a peu de profondeur

La récupération d’Ousmane Dembélé a heurté une bosse, il a été retiré de l’entraînement en raison de la fatigue musculaire. Bien qu’il semble que ce ne soit pas une rechute complète, et plutôt de précaution, la peur qu’elle génère est en grande partie parce que Barcelone n’a pas beaucoup de profondeur.

Outre Lionel Messi et Antoine Griezmann, Barcelone a Ansu Fati, un jeune de 17 ans. Le club a vendu Carles Pérez, un autre jeune, la semaine dernière. De plus, Luis Suárez est sorti blessé pendant quatre mois, essentiellement le reste de la saison, tandis que Dembélé n’est toujours pas complètement rétabli.

À titre de comparaison, le Real Madrid compte 8 joueurs dans les positions avancées: Eden Hazard, Karim Benzema, Lucas Vázquez, Luka Jović, Marco Asensio, Mariano, Vinícius Júnior et Rodrygo.

Il n’est pas nécessaire d’avoir 8 attaquants dans l’équipe, mais en avoir seulement deux avec une expérience qui sont actuellement en forme est problématique.

Quique Setién a quelques options. Sergi Roberto peut jouer sur l’aile (enfin, il peut jouer n’importe où.) Il a également Álex Collado, un joueur de Barcelone B que le manager aurait apprécié. Pourtant, il était révélateur que les changements pour Griezzmann et Fati dans la victoire 2-1 contre Levante étaient Riqui Puig et Roberto, et non Collado.

En parlant du Barça B, l’équipe a laissé son attaquant, Abel Ruiz, entrer dans la fenêtre de transfert. Il était autrefois considéré comme l’une des étoiles les plus brillantes de sa génération, mais ses progrès sont au point mort. Rey Manaj, un international albanais, a été signé en remplacement, mais je ne pense pas que Setién envisage vraiment de l’utiliser immédiatement.

Il y a aussi Hiroki Abe, un ailier international japonais. Mais maintenant, nous parlons de jeunes qui n’avaient pas encore fait leurs débuts avec l’équipe senior. Il est difficile de les voir disposer de beaucoup de minutes.

Les positions avancées le rendent le plus visible, mais vraiment, c’est une équipe qui est courte tout autour après les départs de Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué et Carles Aleñá. Setién travaillera à nouveau avec les jeunes. Il a déjà souvent utilisé Puig, ce qui en fait essentiellement un premier équipier.

Barcelone a semblé envisager de signer un avant pendant la fenêtre de transfert, en particulier Rodrigo de Valence. Mais aucun accord ne s’est concrétisé.