Alarme contre le coronavirus, Claudia Nainggolan: “Il manque des médicaments pour nous, les cancéreux”

L’urgence du coronavirus a des effets dévastateurs sur les soins de santé italiens, qui impliquent également de nombreuses personnes déjà aux prises avec leur bataille. C’est le cas de Claudia Lai, épouse de Radja Nainggolan, qui via Instagram a dénoncé la situation: “Une grande solidarité avec tous les médecins et tous les opérateurs du domaine de l’oncologie qui, aux côtés de tous les professionnels de santé, font face ou se préparent à faire face à l’urgence sanitaire causée par le coronavirus. Le moment c’est difficile pour nous, les cancéreux et pas seulement. À ce jour, je ne trouve pas de médicaments importants pour mes traitements et qui sait combien de personnes sont dans la même situation. Il est inévitable de contracter n’importe quel type de maladie car nous n’avons aucune défense immunitaire. Il me semble de sogna “.