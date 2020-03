Alarme Coronavirus, De Giorgi (Lube): “Gattuso a raison, nous nous sommes tous arrêtés en volley-ball”

Pas seulement le football: l’alarme liée à la propagation de l’infection par le Coronavirus affecte tous les sports dont le volleyball qui a décidé de s’arrêter. Interviewé par La Stampa, Ferdinano De Giorgi, entraîneur de Lube Civitanova et fan de l’Inter: “Championnat déformé? Cela me semble trop. Mais Gattuso a raison: il n’est pas juste que quelqu’un joue et pas quelqu’un. Nous n’avons pas tous arrêté. Suggestions pour Conte? Ils n’ont pas besoin de lui, nous nous connaissons et Je respecte “.