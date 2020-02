Alarme de coronavirus, pres. Fédération médicale du sport: “Panique injustifiée”

Le docteur Maurizio Casasco, président de la fédération médicale italienne de sport, s’est entretenu avec Radio Uno lors de l’émission de Radio Anch’io Sport: “Je pense que nous devons donner le bon positionnement au problème. L’alerte est probablement arrivée tard mais aujourd’hui il y a une panique La contagion est facile mais la mortalité est beaucoup plus faible que la grippe normale. Je pense qu’il est important d’intervenir sur les informations pour éviter la contagion, en alertant l’ensemble de la population mais la panique doit être évitée. Il doit alors y avoir une ligne de commandement seul, qu’il s’agisse de la présidence du conseil des ministres ou de la protection civile. Les maires et les préfets interviennent mais il ne doit y avoir qu’une seule ligne de commande. En tant que fédération de médecine du sport, nous avons donné aux 4000 médecins régionaux, provinciaux et sociaux une indication de la façon dont nous devrions résultat “.

Est-il raisonnable de penser que vous pouvez jouer à huis clos?

“Il ne s’agit pas seulement de la Football Association, c’est de la complexité. Demain à 12 heures, nous rencontrerons tous les médecins généralistes. Tous les sports doivent continuer ensemble. Jouer à huis clos peut être un objectif. Les calendriers sont bouchés. Jouer dimanche, à huis clos, les gens resteraient à la maison et regarderaient les courses à la télévision et ce serait positif. De cette façon, il y aurait plus de prévention “.

Les sportifs professionnels doivent-ils prendre des précautions particulières?

“Le ministère de la Santé a dit de prendre des mesures préventives. Il serait important que tout le monde se fasse vacciner contre la grippe normale, pour éviter que les deux ne soient échangés. Il sera important de ne pas boire des mêmes bouteilles dans les vestiaires, les mêmes vestiaires doivent être nettoyés et les différents liens ne doivent pas être placés dans un panier commun “.