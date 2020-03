Alavés et Baskonia appliquent également un ERTE

Le groupe Alavés-Baskonia a annoncé ce vendredi qu’il appliquera un ERTE à ses joueurs et travailleurs, 766 au total, «à la suite de la suspension temporaire des compétitions de football et de basket-ball en raison de la situation exceptionnelle découlant de l’état d’alerte décrété par le gouvernement & rdquor ;.

27/03/2020

CET

EFE

Par une déclaration, le groupe Vitorian a expliqué qu’il était “forcé & rdquor; de bénéficier d’un Dossier de Réglementation de l’Emploi Temporaire «en raison de force majeure pour minimiser l’impact économique de cette crise & rdquor ;.

Selon les sources du groupe, le fichier affectera “A tous les travailleurs de la structure sportive et administrative et aux joueurs de Saski Baskonia et Deportivo Alavés & rdquor;.

“La résiliation de cette décision indésirable par la direction aura lieu au moment où les autorités autoriseront le retour de l’activité au Maroc”, ont-ils assuré dans un communiqué.

De même, ils ont indiqué que l’entité a dûment informé toutes les personnes concernées et s’est mise «à leur disposition pour résoudre tous les doutes qu’elles ont à cet égard».

Pour finir, le Groupe Alavés-Baskonia a remercié “la compréhension et la collaboration de tout le personnel concerné par ce dossier de réglementation de l’emploi temporaire & rdquor; et était confiant de revenir à la normalité “dès que possible & rdquor ;. Ce sont des moments difficiles mais chaque jour, nous sommes plus près de gagner ce match.