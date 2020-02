Albanova-Afragolese, Pannone commencent l’opération cette semaine. Voici la reconstitution des faits

CASAL DI PRINCIPE (CE). Aujourd’hui, au sport municipal et le football est resté à la maison, sur le terrain leafragolese balayé quatre à un là-basAlbanova mais pour prendre la scène était la pré-course hors de toute logique qu’il a le réalisateur Nicola Pannone et un fan de rossoblu ont été transportés à l’hôpital.

LAID SURPRISE AU STADE

Notre équipe éditoriale, vu la finesse de la situation e enquête toujours en cours par les Carabiniers qui ont déjà interrogé le directeur général rossoblu et le fan de l’hôpital, a traité avec les parties concernées afin de décrire les événements qui se sont produits aussi fidèlement que possible. Commençons par le début, à leur arrivée dans la ville de Casal di Principe, les fans afragolais ont été accueillis par un groupe d’individus, que les Carabinieri tentent d’identifier, avec qui une bagarre est née. Dans la bagarre, un ventilateur de Rossoblu a été frappé par un couteau, à l’hôpital, nous avons reçu la confirmation que le coup avait touché la rate de quelques centimètres.

PANNEAU D’INTERVENTION OK, LES PRÉSIDENTS ESSAYENT DE S’ASSISER

Il convient de noter que ce qui s’est produit à l’extérieur des installations sportives, où le président Raffaele Niutta et Giuseppe Zippo se sont rapidement rendus, ainsi que le réalisateur Nicola Pannone qui est tombé au sol dans le chaos et a été piétiné avec la fracture conséquente du fémur. Dans l’attente de plus amples détails sur les conditions de ces derniers, nous apprenons quela chirurgie qui le concerne aura lieu la semaine prochaine, entre lundi et mardi. Le directeur a été accompagné à l’hôpital par les responsables de Rossoblu et le Dr Petrillo, président d’honneur d’Albanova, qui a quitté l’hôpital en fin d’après-midi. Entre autres choses, les deux présidents ont séduit leurs fans respectifs à leurs risques et périls et les ont ramenés à l’installation pour regarder le match.. Il y avait de la consternation parmi les supporters du stade, étant donné qu’il n’y a pas de ressentiment entre les deux équipes et qu’une telle situation n’était pas imaginable, qui a tous les signes extérieurs d’un acte prémédité. La démission de Niutta et Zippo est donc la conséquence directe d’un samedi absurde, sur les faits duquel justice ordinaire sera prononcée, devant la justice sportive, à l’issue des enquêtes de la police.