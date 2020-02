Albanova domine mais ne perce pas, Gragnano sauvé des bois à San Michele

GRAGNANO (NA). Le match entre Gragnano et Albanova à “San Michele”, valable pour la huitième manche retour du championnatExcellence Campania groupe A.

FILETS BLANCS, CHANGER PEU

Première mi-temps favorable aux invités, immédiatement dangereuse à 2 ‘avec un gauche de De Simone qui touche le poteau. Dans la dernière partie de la fraction, l’effort maximal de la Caserta, qui collectionne une incroyable série de ballons de but, les plus sensationnels représentés par les bois de Casale et Falco. Dans la seconde moitié, le scénario de la course ne change pas, siège des biancazzurri, puis en finale les hôtes touchent le coup avec une tête de Todisco légèrement sur le côté et une droite de Servillo rejetée par Restina. Le dernier souffle est Cifani, mais le gardien de but de Gragnano avec une intervention miraculeuse refuse le but à l’attaquant albanais. Les Gialloblù montent à 23 points et restent à 6 points de la zone de sécurité, le week-end prochain, ils seront les invités des Afragolais, tandis que les Caserta seront dépassés par Virtus Volla, qui défiera au tour suivant, et glissera à la dixième place.

Gragnano-Albanova 0-0

Gragnano: Alcolino, Basile, Todisco, Cappelli, Ammendola, Gargiulo, Tranchino, Servillo D., Raffone (35’st Mandara), Grimaldi (21’st Papa), Visconti. Subs non utilisés: Annunziata D., français, Di Franco, Ferri, Annunziata G., Grifone, Accardo. Gérant: Alfonso Belmonte.

Albanova: Restina, Ciano, Migliarotti, Rinaldi, Casale (20’st Peluso), Falco, Lepre, De Simone (43’st Guglielmo), Cifani, Scielzo, Di Micco (8’st Longo). Disponible: Riccio, Celentano, Senese, Andreozzi, Capogrosso. Entraîneur: Francesco Coccellato.

arbitre: Gianpasquale Tedesco di Battipaglia.

assistants: Michele Mistico de Torre del Greco et Gabriele Federico d’Agropoli.

ammonites: Todisco (G), Ammendola (G), Servillo D. (G), Visconti (G), Falco (A), Peluso (A).

notes: Coin: 1-5. Récupération: 3ème. Spectateurs: 50.