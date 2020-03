Albanova lance la campagne #iosostengoilmiopaese pour l’achat de biens primaires

CASAL DI PRINCIPE (CE). Initiative caritative dans la région de Caserte, où leAlbanova Calcio, club militant du championnatExcellence en Campanie, a décidé de prendre parti pour les citoyens de Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa et Casapesenna avec une collecte de fonds pour acheter les produits de première nécessité.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE

En cette période très difficile pour tout le monde, nous pensons qu’il est nécessaire de profiter de la caisse de résonance du club à notre façon pour aider les plus en difficulté. Pour cela, nous avons mis en place une collecte de fonds pour l’achat de produits de première nécessité pour les citoyens de Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa et Casapesenna. Une fois les dons collectés, à envoyer à l’IBAN indiqué sur l’affiche au nom de la Société, nous coordonnerons la distribution des biens achetés avec les administrations communales. Aujourd’hui plus que jamais, il faut rester au coude à coude. Et surtout, soutenez ceux qui, plus que d’autres, souffrent des effets de l’urgence. Nous sommes Albanova: prouvons-le.

COMMENT FAIRE UN DON

Ph Albanova, Solidarité