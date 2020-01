Albanova ne maille pas et change à nouveau: nouveau revirement sur le banc

Après le 0-0 sur le terrain de Mondragone, qui faisait suite à la mauvaise défaite en “replay” avec Casoria, leAlbanova dit au revoir au deuxième technicien des quelques mois.

En fait, la démission de Pasquale Ferraro, qui ne sera plus l’entraîneur bleu-blanc après avoir remplacé Antonio De Stefano en début de saison. Le nouvel entraîneur sera annoncé dans les prochaines heures, note officielle Albanova ci-dessous:

Albanova Calcio annonce la démission de Pasquale Ferraro du poste d’entraîneur de l’équipe première. La Société accepte la décision du technicien et le remercie pour le travail accompli et l’engagement, lui souhaitant les meilleures fortunes personnelles et sportives.

Le nom du nouveau manager sera annoncé dans les prochains jours.