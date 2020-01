Albanova s’appuie sur un jeune ancien technicien frattais pour la période post-Ferraro

Le troisième manager de la saisonAlbanova c’est officiellement Francesco Coccellato, qui remplace Pasquale Ferraro, qui hier s’est séparé de celui des biancazzurri (Cliquez ici pour les détails).

Ci-dessous, l’annonce officielle annonçant l’accord avec le jeune technicien né en 1984:

Albanova Calcio annonce avoir confié à Francesco Coccellato la tâche de coacher la première équipe. Né le 21 janvier 1984 (il a maintenant 36 ans), Coccellato dans sa dernière expérience a mené Frattese en Serie D, d’abord comme adjoint puis comme entraîneur.

Un jeune technicien, qui est monté dans les catégories puis a atterri en Interrégional et aujourd’hui en bleu et blanc. L’accueil le plus chaleureux de la part de la Société va à M. Coccellato. Dans le même temps, il est annoncé que Giuseppe Vitale passe de la direction générale du club au poste de responsable de la zone technique.