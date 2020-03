Albertini: “Pas de querelle avec Inzaghi, mais nous devons réfléchir. La Juventus a ouvert la voie”

Invité des colonnes de la Gazzetta dello Sport, président du secteur technique de la FIGC Demetrio Albertini Il a parlé ainsi: “Avec le coronavirus, le football a pris conscience de l’état de l’art. Maintenant, le plus important est d’organiser le redémarrage. Plan. Même des clubs comme Barcelone et le Real Madrid paieront le prix de la crise, mais le AIC: les joueurs vont faire des efforts, mais en Italie il y a différentes situations à évaluer. La querelle avec Inzaghi? Non, nous sommes amis et je n’ai aucun problème avec Pippo. Mais ça me dérange que si tu ne recommences pas il y a quelque chose en dessous. La priorité est la santé. Je voudrais moi aussi recommencer à jouer, je voudrais aussi quitter la maison aujourd’hui, même hier. Mais si l’on pense au tragique convoi de Bergame, on ne peut s’empêcher de convenir que le premier devoir est de réfléchir. J’ai tous perdu quelqu’un que je connaissais. Les médias sociaux sont souvent une question de ventre, je voulais exprimer ma dissidence avec certaines phrases. Cependant, d’ici avril, nous devrons comprendre s’il faut jouer ou geler. La coupe Juve? C’est la voie à suivre, mais il n’y a pas moyen est une loi ici dro et j’espère que tout le monde s’en tiendra aux décisions de la Ligue. Le football n’est pas un monde à part, il n’y a pas besoin de super-héros, mais d’entrer dans le monde des autres. Le virus mène à l’égalité. Rien ne sera comme avant. C’est un triste moment qui restera dans l’histoire “.