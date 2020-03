Albiol: “J’ai fait l’écouvillon et je suis négatif. Mais ici en Espagne on pleure en comptant les morts”

“L’Italie et l’Espagne sont les pays les plus touchés et les plus troublés: et oui, nous devons rester unis et aller de pair. Nous tous. Le monde entier contre ce gâchis.” Parler à Corriere dello Sport, c’est Raul Albiol, ancien défenseur de Naples aujourd’hui à Villarreal: “Ce qui se passe est incroyable, une chose nouvelle pour tout le monde. Un coup très dur: vous vivez mal, avec une énorme tristesse et loin des membres de la famille et des proches. Et vous comptez les morts, vous il se bat avec peur. Il pleure. ”

L’Italie et l’Espagne sont les pays les plus touchés par Covid-19. “Beaucoup de gens sont infectés et beaucoup sont morts. Et ils meurent. Vous avez deux semaines d’avance, mais ici aussi, les soins intensifs souffrent et les hôpitaux manquent d’équipement, de respirateurs et de masques. Nous attendons de l’aide comme vous. Si j’ai été soumis sur le test Covid-19? Oui, et je suis négatif. “