Alciato: “Le glissement de l’Euro2020 est presque certain. La saison se prolonge pour les championnats et les coupes”

Alessandro Alciato, Journaliste à SkySport, fait le bilan des manifestations nationales et internationales suspendues pour Coronavirus sur les fréquences du diffuseur satellite: “Le glissement de l’Euro2020 n’est pas officiel, contrairement aux coupes, mais c’est presque certain, il faudra attendre la réunion de mardi pour obtenir des hypothèses de date, l’UEFA veut essayer de la récupérer en 2020 mais toutes les hypothèses sont sur la table. Que se passe-t-il d’ici à la fin de la saison? Le terme s’écoulera, la saison s’allonge pour tenter de ramener le championnat national, mais aussi Champions et Ligue Europa “.