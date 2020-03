Alejandro Domínguez a laissé derrière lui les critiques de Messi et n’a pas hésité: “il mérite de gagner une coupe”

2020 sera une année chargée sur le plan sportif. Non seulement les éliminatoires en direction de Qatar 2022 commenceront à être jouées, mais aussi la Copa América sera jouée et, en outre, une nouvelle édition des Jeux Olympiques aura lieu.

De plus, les clubs ont commencé à jouer la Copa Libertadores cette année et la Super League brûle avec la définition à la dernière date. Et dans ce contexte, qui est parti pour laisser des déclarations importantes était le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez

“Je pense que Lionel Messi mérite de gagner une Coupe. Leo a tout gagné et ce titre est en attente. Ce serait très bénéfique pour le joueur et le pays. Je peux seulement dire que lorsqu’il gagne le football, il gagne également Conmebol”, a déclaré le leader. qui a également évoqué les critiques sévères que la puce a adressées à l’organisation lors de la Copa América de Brasil 2019.

“Le coup d’État a été très difficile pour nous. Le fait que quelqu’un comme lui lançait ces critiques fait toujours mal. Il est numéro un. Mais, après un certain temps, Leo et l’AFA se sont excusés pour ce qu’ils ont dit. Je n’ai pas pu parler avec Messi directement, mais à travers le père et l’AFA. Pour moi, c’est un chapitre passé “, il a tenu un dialogue avec Marca.

Mais aussi, dans une lettre qu’il a partagée, Dominguez a évoqué le début imminent de la Copa Libertadores et a souligné les objectifs du tournoi, les prix et les attentes générés par le tournoi le plus important du continent. Ensuite, la colonne complète du leader:

“Nous sommes déjà confrontés à une nouvelle édition passionnante de la Copa Conmebol Libertadores 2020. Trente-deux des meilleurs d’Amérique du Sud commenceront à jouer cette phase du tournoi qui se terminera par la finale unique pour Eternal Glory dans le Maracana.

Le défi est de taille car la première finale individuelle à Lima a déjà marqué des étapes très difficiles. Du montant des récompenses et de la qualité de l’organisation, à la fréquentation du public, en passant par la portée du signal télévisé qui a touché plus de cinq milliards de personnes et, surtout, la manifestation sportive de qualité football et haute tension émotionnelle, tous ont contribué à laisser la tige très haute. Et nous avons déjà commencé cette course, portant le prix du champion à 15 000 000 $ US.

2020 sera une année très spéciale pour le football de Conmebol: un nouveau sud-américain s’ajoute aux Libertadores, une coupe qui, depuis la dernière édition, a montré au monde comment l’émotion du football se ressent et se ressent dans nos pays. Il sera très difficile de surmonter le merveilleux exemple d’amitié sportive et de respect pour le rival qui vivait à Asunción. Mais nous avons également entamé la qualification pour Qatar 2022 et entamé une Copa America plus d’une centaine (ici le match), avec une édition qui se jouera pour la première fois dans deux pays, en commençant par l’Argentine et culminant en Colombie.

Je ne peux pas fermer cette colonne tout en soulignant un problème très spécial qui apparaît à l’horizon du football à la suite du récent accord de coopération entre notre Conmebol et l’UEFA. Sans dates ni détails pour le moment, un classique historique apparaît: la Coupe Intercontinentale. Préparons les émotions pour un 2020 qui dépassera une année qui a marqué la renaissance de la puissance du football sud-américain. Ce sera une année inoubliable. “