Alejandro Kohan a de nouveau tiré sur Ariel Holan: “Vous devez revoir les actes de la vie et ne pas tomber dans la fierté”

La relation entre Ariel Holan et Alejandro Kohan s’est terminée brutalement et étonnamment pour beaucoup. L’entraîneur et l’entraîneur physique ont partagé de nombreuses années d’amitié et d’équipe de travail, bien que lors de leur rencontre à Independiente, Kohan ait décidé de continuer sur une autre voie.

“Quand Ariel m’a dit que nous avions été choisis pour travailler à Independiente, j’étais très heureux. J’ai fait tout ce que je pouvais pour qu’Ariel puisse travailler dans le football. Chacun a atteint son objectif et nous avons mis fin au lien. Je ne travaillerais plus avec lui.” a condamné l’entraîneur physique qui, après le rouge, est allé à Banfield.

Il faut revoir les actes de la vie et ne pas tomber dans l’orgueil. Chacun avait un regard sur les choses. Quitter Independiente m’a fait tellement mal que plus tard, il m’a été très difficile de réintégrer une équipe.

Kohan est allé plus loin et a assuré que “Il faut revoir les actes de la vie et ne pas devenir fier. Chacun avait une vision des choses. Quitter Independent a été une grande douleur pour moi à tel point qu’il m’a été très difficile de récupérer une équipe par la suite.”

Le professeur a également évoqué l’Independiente 2017 et a déclaré que l’équipe “était très dynamique. Bustos, Franco, Figal et Tagliafico ont poussé par derrière avec une grande intensité. L’arrivée de Nico Domingo nous a beaucoup aidés. Rigoni a également eu un très bon premier semestre ” Et il a averti qu ‘”à Independiente, il faut gagner avec une proposition. C’est un club avec une longue histoire et il faut l’apprécier.

En plus de dire que “Independiente vous met dans un défi même en matches amicaux”, il a déclaré que “l’équipe 2017 a fait naître la faim de gloire de chaque joueur et c’était très visible. Vous saviez que ceux qui étaient sur le terrain allaient laisser au dernier. “

Pour en revenir au présent, Kohan a confié que “Peu à peu, Independiente se stabilise du point de vue du football. Il y a beaucoup d’enfants qui jouent très bien. Il faut être patient.” Et il en a profité pour souhaiter bonne chance à l’entraîneur actuel: “Je connais Pusineri, je l’ai eu comme joueur. J’espère qu’il s’en sort très bien.”

En dialogue avec Siempre Rojo, il a déclaré: “Je ne doute pas que Pusineri va aider Independiente, il a des capacités et il aime beaucoup le club.” Et il a conclu avec un souhait pour l’avenir: “J’espère qu’un jour je pourrai retourner à Independiente.”