Alerte au coronavirus, sortie du Bayern Munich: arrêtez les selfies et les autographes des joueurs

Le Bayern Munich, via son site officiel, a publié une déclaration expliquant les mesures de sécurité prises sur la gestion du coronavirus après un contact direct avec la Fédération allemande et les différentes institutions nationales.

Pour le moment en Bundesliga, les matchs du week-end ne sont pas en danger, mais en attendant le médecin social du club bavarois, dit-on, a conseillé aux joueurs de l’équipe du Bayern Munich de ne pas signer d’autographes et de ne pas être disponibles pour des photos et des selfies avec les fans.