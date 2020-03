La finale de la Coupe d’Algarve prévue pour demain soir entre l’Italie et l’Allemagne risque de ne pas être disputée. En fait, le Portugal a décidé de fermer les vols à destination et en provenance de notre pays en raison de l’urgence du coronavirus, ce qui mettrait en danger le retour du bleu en Italie. La Fédération de football essaie de reporter la fermeture des vols afin de jouer la course et de rentrer chez elle.