Alerte de coronavirus. Ascoli, Pulcinelli: “Je ne suis pas d’accord avec les temps. Nous avons dû reporter la course hier”

Suite au report du match du Championnat Ascoli-Cremonese ordonné par la préfecture d’Ascoli Piceno, patron d’Ascoli Calcio Massimo Pulcinelli commenté la décision comme suit:

“J’aurais géré la situation avec une approche plus opportune, mais cet après-midi, les équipes d’Ascoli et de Cremonese sont arrivées régulièrement au stade Del Duca ainsi que tous les fans qui sont partis de loin, je parle à la fois des supporters des Cremonese et des Bianconeri non résidents S’il y avait un besoin de reporter l’appel d’offres pour des raisons de santé publique, je m’attendais à une décision déjà hier. De plus, les membres, les employés d’Ascoli et Cremonese et tous les initiés aujourd’hui étaient proches contact dans les vestiaires et dans les environs. N’est-ce pas risqué? S’il y avait eu un problème sérieux et réel, il fallait le régler en amont sans amener l’équipe et les supporters adverses à Ascoli. un problème grave et sérieux propagé par le ministère de la Santé, alors la décision, je le répète, a dû être prise hier. Les membres de Cremonese étaient déjà en ville depuis hier, Faut-il fermer tous les lieux fréquentés par les Crémoniens? Fermons-nous les entreprises publiques? Honnêtement, je ne suis pas d’accord avec les temps de communication. De plus, je me demande: pourquoi le match Cittadella-Juve Stabia a-t-il été régulièrement joué à Padoue aujourd’hui? Les risques n’étaient-ils pas les mêmes? “.