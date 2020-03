Alerte de coronavirus. Cesena, Viali: “Un autre arrêt? Le risque est de débrancher”

L’entraîneur de Cesena, William Viali, n’a pas salué la décision de reporter les matches des groupes A et B également le week-end prochain et, à travers les microphones du Corriere di Romagna, a exprimé son opinion sur le thème: “Contrairement à il y a une semaine, j’étais convaincu jouer et cette décision ne m’a pas fait très plaisir. Un premier arrêt, égoïste et sans controverse, pourrait aussi être utile pour plusieurs raisons, mais deux semaines sans championnat deviennent trop longues car le risque de se débrouiller mentalement et Pour cette raison, contrairement aux derniers jours, nous allons construire une semaine typique en imaginant que nous devrons aller sur le terrain le week-end. “