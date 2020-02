Alerte de coronavirus. Communiqué de presse Entella: “Billet gratuit pour les abonnés pour trois courses”

Demain soir, nous jouerons à huis clos pour le danger des coronavirus et nous ne pourrons pas compter sur la contribution de nos fans. Une décision de force majeure que nous avons acceptée, même si nous constatons une nette disparité face à l’urgence des différentes Régions. Cela pénalisera, outre l’équipe, ceux qui nous suivent avec passion, à commencer par nos abonnés, qui, en début de saison, ont cru en nous, en signant un contrat qui dans ces circonstances ne prévoit cependant pas de remboursement.

Cependant, il nous semble juste de rembourser leur confiance: pour cette raison, lors des trois prochaines courses avec Ascoli, Salernitana et Chievo, les détenteurs d’abonnements auront droit à un billet gratuit (total de trois coupons) dans le même secteur (si disponible) à distribuer. Il peut être récupéré au Point Entella dans les jours de prévente avant la course, en présentant votre abonnement et le document de la personne à qui le billet gratuit sera enregistré. Puisqu’il s’agira d’un triptyque de matchs fondamentaux pour notre Entella, l’hommage contribuera à remplir le stade, étant donné que toute l’aide de ceux qui aiment les couleurs blanc et bleu sera nécessaire.