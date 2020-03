Alerte de coronavirus. Dg Pontedera: “Arrêt long réinitialiser tout. Démarrer un nouveau tournoi”

Depuis les colonnes d’Il Tirreno, la Dg del Pontedera Paolo Giovannini fait le point sur la situation, commentant le long arrêt imposé par la Serie C aux groupes A et B pour l’alarme Coronavirus: “Trois semaines de congé du championnat vont réinitialiser tous les événements mentaux. Nous allons tous commencer sur un pied d’égalité et les derniers résultats du championnat ne pèseront pas de notre condition psychologique, car après tous ces jours sans jouer, ce sera comme commencer un nouveau championnat “.