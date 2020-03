Alerte de coronavirus. Morrone (Adicosp): “Serie C pénalisée. Besoin d’augmenter les contributions”

Alfonso Morrone, président d’Adicosp, s’est entretenu avec les microphones de TuttoC.com pour commenter les derniers développements sur le football italien, forcé par l’urgence du Coronavirus à huis clos.

Que pensez-vous de la décision de disputer les courses à huis clos?

“Mes pensées pour le moment ne comptent pour rien car je ne suis pas virologue et je me limite donc à prendre note des décisions de l’exécutif. Les institutions de football ne peuvent que mettre en œuvre les dispositions du gouvernement et agir en conséquence. Désormais, la seule priorité est d’apporter à l’issue des différents championnats professionnels et amateurs. Si tout est falsifié ou pas maintenant ça passe au second plan. Une chose est sûre désormais rien ne peut être reporté sinon les tournois se termineraient en octobre et il y a aussi un Européen à jouer. que l’urgence est une urgence et qu’il ne nous reste plus qu’à mettre en place les mesures qui réduisent les risques de contagion “.

Serie C et LND comment peuvent-ils survivre?

“Sans aucun doute, les clubs de C et D sont les plus pénalisés en matière de durabilité économique. Dans ces catégories, de nombreuses entreprises se positionnent avant tout sur les revenus du box-office. Jusqu’à présent, les présidents Ghirelli et Sibilia ont très bien géré la situation, préservant la continuité des matches là où cela était autorisé. jouer et suspendre les groupes là où il y avait et est toujours le point rouge. J’espère que le gouvernement, après avoir atténué l’urgence, pourra adopter des mesures qui pourront atténuer ces dommages “.

Pensez-vous qu’il y aura des exceptions aux paiements en C?

“Les salaires de janvier et février des professionnels doivent être payés au plus tard le 16 de ce mois. Nous nous souvenons que ce sont des échéances fédérales car ce serait une bonne chose et juste de payer les membres sur une base mensuelle comme le disent les différentes conventions collectives. Cela dit, surtout en Serie C , ne pas payer les émoluments serait un dommage supplémentaire pour les joueurs de direction et techniques car avec l’activité de football, ils doivent subvenir aux besoins de leurs familles et nous savons que dans de nombreux cas, nous parlons de salaires normaux et non de millionnaires. Pour rencontrer les clubs et leurs présidents respectifs, qui de cette urgence, ils subiront des dommages non seulement pour leurs clubs mais aussi et surtout pour leurs entreprises qui agissent alors comme un volant pour l’ensemble de notre mouvement, une petite proposition pourrait être d’allonger les délais de contributions de concert avec le gouvernement “.

Mieux vaut s’arrêter?

“Ma pensée est de ne jamais arrêter. Je répète maintenant qu’il n’y a qu’une seule priorité: mettre fin aux championnats. Ce ne sera pas agréable de regarder des matchs à la télévision avec des tribunes vides mais il n’y a pas d’alternative. Il faut jouer à huis clos.”