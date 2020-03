Alerte de coronavirus. Pianais, sujets asymptomatiques impliqués. Les 4 joueurs positifs en bon état

Nouvelle mise à jour des chaînes officielles Pianese sur la situation des coronavirus au sein du club de la Juventus. Voici la note de l’entreprise:

Dr Luatti, responsable de la santé aux États-Unis Pianese annonce que la mise en quarantaine de l’équipe, du personnel technique et des managers se poursuit et que tous les sujets concernés sont suivis deux fois par jour et sont actuellement asymptomatiques. Quant aux cas positifs, les quatre joueurs sont également asymptomatiques et en bon état à ce jour. Le collaborateur de l’équipe infectée, bien que présentant certains des symptômes typiques de Covid-19, s’améliore clairement et les agents de santé définissent son état comme bon. Aux États-Unis Pianese précise qu’il est en contact quotidien avec le maire et l’administration municipale de Piancastagnaio ainsi qu’avec les autorités sanitaires locales pour faire face à la situation de la meilleure façon possible. La société annonce également que, des enquêtes internes menées sur l’infection, il ne peut être exclu qu’elle se soit produite à l’occasion des déplacements effectués par l’équipe en Italie du Nord lors de matches de championnat ou pour des contacts privés des joueurs concernés avec des personnes résidant dans les zones dites. “À risque”.