Alerte mondiale pour le coronavirus: contrôle de Barcelone par avion vers l’Italie | Ligue des champions

Les médecins surveillent le passage des stars de l’équipe espagnole à leur arrivée en Italie.

FC Barcelona

Photo:



Tiré de Twitter @FCBarcelona

Pour:

EFE

24 février 2020 à 10 h 54

Barcelone a confirmé lundi avoir reçu un contrôle de température directement dans l’avion à son arrivée à Naples, où il a disputé mardi les huitièmes de finale de Ligue des champions, en quelques jours d’urgence en Italie pour le coronavirus.

Six personnes sont mortes ces derniers jours dans le nord de l’Italie à cause du coronavirus, et 219 autres ont été infectées, selon le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, lors d’une comparution devant les médias.

La majorité des personnes infectées ont été enregistrées dans les régions du nord de la Lombardie, de la Vénétie et du Piémont, et les médias italiens ont rapporté au cours des dernières heures qu’il y a également deux cas suspects à Naples, où le duel de Barcelone est contesté mardi.

L’urgence due à la propagation de la maladie a provoqué l’annulation de tous les événements sportifs prévus en Lombardie, Piémont et Vénétie, dont quatre matchs de la vingt-cinquième journée de la Serie A italienne.

La température de l’expédition de Barcelone a été contrôlée avant de descendre de l’avion et de se diriger vers l’hôtel napolitain où elle est louée, ont déclaré des sources du club du Barça à EFE.

Le technicien Quique Setién comparaîtra ce mardi lors d’une conférence de presse et dirigera la formation sur la pelouse de San Paolo.

