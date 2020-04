Alex Collado du Barcelona B remporte le but de la saison en Segunda B

Alex Collado a vu sa frappe contre l’Atlético Levante voter le but de la saison de la Segunda B si loin devant l’effort de son coéquipier de Barcelone B Guillem Jaime contre Nastic.

Alors que le football est en suspens, le RFEF a organisé un vote pour découvrir le meilleur but de la saison avec les deux coéquipiers du Barça B qui se rendront jusqu’à la finale.

Collado a décroché la première place devant Jaime, obtenant 67% des voix, bien que les deux soient de grands efforts comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Collado a remercié tous ceux qui ont voté pour son objectif:

«C’était un bel objectif car tout a fonctionné pour moi. Maintenant, je m’ennuie de m’entraîner à la Ciutat Esportiva et d’être avec mes coéquipiers, mais c’est ce que nous devons supporter et je me concentre uniquement sur le fait de rester en forme à notre retour.

«Je travaille dur pour réaliser mon rêve de jouer pour la première équipe. Mais le premier objectif est d’obtenir une promotion en Division 2A. Nous avons hâte de revenir sur le terrain et de profiter du football avec les supporters. »

Source | FC Barcelona

Le jeune a déjà attiré l’attention de Quique Setien cette saison. Il a été appelé à l’entraînement en équipe première et inclus dans les équipes de la journée et a été un sous-marin tardif lors de la défaite contre Valence en janvier.