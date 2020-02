Alex Oxlade-Chamberlain prend enfin forme

Crédit photo: .

Après près d’un an d’absence avec blessure, le milieu de terrain de Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain arrive enfin à lui. L’ancien homme d’Arsenal a vraiment commencé à montrer une partie de sa forme d’avant la blessure avec deux buts lors de ses deux derniers matchs.

Alex Oxlade-Chamberlain prouve sa valeur

Ce qu’il était

C’était l’un des meilleurs buts de Liverpool sous la direction de Jurgen Klopp. Lors d’un match crucial contre Manchester City en quart de finale de Ligue des champions, Oxlade-Chamberlain a stupéfait le monde.

À peine 20 minutes s’étaient écoulées lorsque le ballon était tombé au milieu de terrain à 25 mètres du but. Oxlade-Chamberlain a vu l’espace s’ouvrir devant lui et il a brillamment poussé la balle dans le filet latéral. La frappe rappelait un but de Steven Gerrard.

Pourtant, le destin était cruel. Au tour suivant de la Ligue des champions, Oxlade-Chamberlain a subi une blessure grave. Après un défi assez anodin, l’Anglais roulait de douleur sur le gazon.

Le club a finalement confirmé la nouvelle. Oxlade-Chamberlain avait rompu des ligaments au genou. Il serait hors service pendant longtemps.

La croyance de Jurgen Klopp en Alex Oxlade-Chamberlain

Certains managers ont peut-être abandonné Oxlade-Chamberlain, mais Klopp ne l’a jamais fait.

“Je ne peux pas croire que ce merveilleux joueur, personne, dans une situation aussi positive, aide l’équipe, a un défi clair et clair, quelque chose comme ça se produit”, a déclaré l’Allemand aux journalistes. «Je lui ai dit que nous l’attendrons comme une bonne épouse lorsqu’un homme est en prison.»

En effet, Klopp a patiemment attendu et il a été récompensé. Après avoir initialement lutté pour la forme, Oxlade-Chamberlain est de retour avec un bang. Il a marqué un but brillant dans les phases de groupes de la Ligue des champions avec une finition intelligente du côté du pied. La frappe du milieu de terrain a été l’une des meilleures que les Reds aient marquées toute la saison.

Il a également impressionné lors de ses deux derniers matchs, marquant contre West Ham United et Southampton. Si sa forme continue, alors Oxlade-Chamberlain pourrait bien se retrouver dans l’équipe d’Angleterre 2020.

Moment idéal

Parfois, l’occasion se présente au moment idéal, et jamais une phrase n’a été aussi évidente que dans le cas d’Oxlade-Chamberlain.

Il a trouvé sa meilleure forme lorsque Liverpool a eu le plus besoin de lui. Les Reds ont dû faire face à une crise de blessures avec James Milner, Xherdan Shaqiri et Sadio Mane tous disparus. Certaines équipes se sont peut-être effondrées, mais la qualité de la profondeur de l’équipe de Liverpool est incarnée par Alex Oxlade-Chamberlain.

Sa transition vers la formation de départ s’est déroulée sans un seul hoquet. Alors que Sadio Mane est peut-être un joueur clé pour les Reds, il n’a pas manqué et c’est grâce à Oxlade-Chamberlain.

Klopp peut être assuré qu’il peut remettre le Senegelease en action. C’est un luxe que peu de managers ont.

En effet, avec le milieu de terrain de l’alignement, les Reds ont porté leur avance en tête du classement à 22 points. Ils sont maintenant à peu près assurés de remporter leur premier titre de champion en 30 ans.

Le retour des rêves

Après avoir tant souffert de blessures, le retour d’Oxlade-Chamberlain devrait présenter un premier titre en Premier League. C’est un prix digne pour quelqu’un qui a travaillé si dur pour retourner à Liverpool.

