Alex Pritchard de Huddersfield Town partage ses réflexions sur le succès «blessant» de Leeds United – HITC

Leeds United a doublé Huddersfield Town.

Le meneur de jeu de Huddersfield Town, Alex Pritchard, a expliqué au site officiel de son club comment son équipe souffre après sa dernière défaite 2-0 contre Leeds United.

Les buts de Luke Ayling et Patrick Bamford ont donné à Leeds une victoire confortable.

Il s’agissait de la deuxième victoire des Blancs sur les rivaux du Yorkshire Huddersfield Town cette saison, après une victoire de 2-0 au stade John Smith en décembre dernier.

S’exprimant sur le succès de Leeds United cette saison, Pritchard admet que ce n’est pas agréable.

“Je pense que les garçons souffrent un peu, évidemment c’est un derby et nous amenons tous ces fans qui paient beaucoup d’argent et toute l’équipe veut livrer et malheureusement cela ne s’est pas produit”, a expliqué Pritchard.

“Quand vous êtes sur la route et que vous perdez, et nous avons également perdu à domicile contre eux, ils ont fait le doublé contre nous cette année et ce n’est pas agréable, mais nous devons rebondir maintenant.”

Pritchard, qui a coûté 10 millions de livres à Huddersfield Town à Norwich City en 2018, a eu du mal à avoir un impact après être entré en tant que remplaçant au second semestre.

Le joueur de 26 ans n’a pas réussi à enregistrer un seul tir, une passe clé ou un dribble réussi (Whoscored).

Leeds, en vérité, était juste la meilleure équipe à Elland Road, car l’équipe de Marcelo Bielsa a dominé la possession (61%) et a réussi 16 tirs contre les six de Huddersfield (Whoscored).

Les Blancs ont maintenant remporté cinq matchs consécutifs après leur vacillement de janvier. De plus, ils ont gardé cinq draps propres alors qu’ils s’écartent de sept points de Fulham, troisième.

Certes, seul un effondrement désastreux pourrait empêcher Leeds de gagner en promotion maintenant.

