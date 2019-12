Alexander-Arnold, l'un des meilleurs meneurs de jeu d'Angleterre, déclare un expert

Date de publication: samedi 28 décembre 2019 10:46

Alan Shearer pense que l'arrière droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, est l'un des meilleurs meneurs de jeu de la Premier League.

Le joueur de 21 ans a produit une brillante performance le lendemain de Noël contre les challengers les plus proches de Leicester.

Le défenseur anglais a marqué un superbe but et a fourni deux passes décisives contre les Foxes lors d'une éventuelle victoire 4-0 au King Power Stadium.

Les éloges d'Alexander-Arnold sont venus de tous les angles après le match avec Brendan Rodgers et Jamie Carragher faisant l'éloge du jeune, tandis que Peter Crouch a tweeté: "Imaginez que vous dirigiez un jeu de l'arrière droit."

Et maintenant, Shearer, qui a choisi Alexander-Arnold dans son équipe de la semaine, a déclaré: «Alexander-Arnold est devenu l'un des meilleurs meneurs de jeu de la ligue et l'arrière droit a été sensationnel contre Leicester, avec un grand but et deux passes décisives. . Le diplômé de l'académie de Liverpool ne cesse de s'améliorer. »

Carragher a déjà défendu les prétentions d'Alexander-Arnold pour une place au milieu de terrain.

«Les gens parlent de l'avenir et pourrait-il entrer au milieu de terrain et être un joueur de type Kevin De Bruyne et il a plus de qualité maintenant que les joueurs de milieu de terrain de Liverpool et vous pensez aux croix que De Bruyne met du bon milieu de terrain et peut-être que c'est un position où Trent pourrait jouer », a déclaré Carragher en octobre.

Cependant, l'adjoint de Liverpool Pep Lijnders en novembre a tempéré ces pensées.

S'adressant à Liverpool site officiel, Lijnders a expliqué qu'avec une longue liste de milieux de terrain se battant déjà pour une place sur le côté et avec Alexander-Arnold jouant si bien en arrière-arrière, il n'est pas encore nécessaire de penser à un changement de position.

"Il joue en tant que meneur de jeu sur la droite", a déclaré l'entraîneur. «J'ai déjà dit à quelques reprises que je ne sais pas comment le jeu évoluera, la seule chose que je sais, c'est qu'ils ferment de mieux en mieux le centre, et la stabilité défensive s'améliore en équipe, avec cinq à l'arrière ou quatre à à l'arrière, ils défendent beaucoup mieux le centre du terrain. »

Alexander-Arnold a marqué deux fois et récolté 10 mentions d'aide en 27 matchs avec les Reds cette saison.