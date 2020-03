Alexander-Arnold: Messi est meilleur que Ronaldo, Barcelone est mon préféré

L’arrière de Liverpool Trent Alexander-Arnold a pesé sur le débat Cristiano Ronaldo-Lionel Messi et a révélé une affinité pour le FC Barcelone.

Lorsqu’on lui a demandé de choisir entre les deux superstars, Alexander-Arnold a simplement répondu «Messi».

Il a également déclaré qu’il n’avait pas d’équipe écossaise préférée, mais qu’il avait un faible pour Barcelone.

“Je dirais que mon autre équipe préférée [apart from Liverpool] serait le Barça. J’ai l’impression qu’ils ont en quelque sorte les mêmes valeurs et croyances que Liverpool. ” le défenseur a déclaré à GQ.

Pour regarder TAA parler sur d’autres sujets, regardez la vidéo de l’interview: