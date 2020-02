Alexander-Arnold nomme la meilleure star du monde de Liverpool; parle de la comparaison Cafu

Date de publication: Lundi 17 février 2020 8:43

La superstar de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a déclaré qu’il pensait qu’un joueur de Liverpool était le meilleur au monde dans sa position, et avait son mot à dire sur les comparaisons entre lui et la légende brésilienne Cafu.

Les Reds sont confrontés à un test sévère alors que la Ligue des champions revient à la scène demain soir avec un voyage au Wanda Metropolitano pour affronter une équipe résiliente de l’Atletico Madrid.

Les hommes du Merseyside entrer dans le choc sur le dos d’un tourbillon de dix-huit mois qui les a vus faire des finales consécutives en Ligue des champions, ainsi que d’ouvrir une monstrueuse avance de 25 points dans la saison de Premier League actuelle.

Leur victoire 2-0 sur Tottenham pour remporter leur sixième Coupe d’Europe l’année dernière s’est déroulée sur le terrain de leur hôte Atleti demain soir, mais Alexander-Arnold était désireux de se concentrer sur l’avenir plutôt que de s’attarder sur les succès passés.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match de Liverpool, l’arrière latéral a déclaré: «Cela nous rappelle de bons souvenirs, beaucoup de nos rêves se sont réalisés, mais nous ne nous concentrons pas trop sur le passé.

«Notre objectif est de nous donner une chance de continuer dans cette compétition. La prochaine étape consiste à obtenir un résultat. Nous savons que ce sera difficile, pas de focus sur juin.

“Nous nous sommes adaptés en équipe depuis 2 ans. Beaucoup d’équipes différentes auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons les contrer. Nous comprenons ce à quoi nous allons faire face, mais nous partons avec un plan et j’espère que nous reviendrons avec un résultat avant Anfield [return leg].

«L’expérience que nous apprenons en Ligue des champions et en Premier League est le signe d’une bonne équipe.

«Nous faisons des erreurs et apprenons. Pour nous, il s’agit d’évoluer en équipe autant que possible et d’apprendre à gagner des matchs.

«Nous sommes confiants et nous croyons en nos capacités. Nous y allons confiants, et cela ne va pas changer, quelle que soit l’équipe que nous rencontrons. Pour nous, il s’agit simplement de faire ce que nous savons être bon.

«Les meilleurs joueurs du monde veulent gagner des trophées et se qualifier pour les finales, donc si nous voulons être reconnus comme l’un des meilleurs au monde, nous devons le faire. Nous croyons que nous pouvons le faire. Des matchs difficiles nous arriveront, mais nous avons surmonté de nombreux obstacles, nous sommes capables de le faire. »

«Cela ne veut pas dire que les finales consécutives signifient que nous le ferons à nouveau, mais nous savons que nous nous sommes appris et éduqués. Nous serons à 100% tout le temps. »

Concernant l’ascension du demi-centre Joe Gomez, Alexander-Arnold a ajouté: «Oui, il a été incroyable. nous [have] vu la saison dernière aussi. Les blessures l’ont frustré, il a été patient. Une fois qu’il a eu sa chance, il l’a prise avec les deux mains.

«Les trois défenseurs centraux aux côtés de Virgil ont été de classe mondiale. Pas étonnant pour nous qu’ils se comportent comme ça. »

Le superbe bilan défensif de Liverpool ces derniers mois a coïncidé avec le retour du gardien brésilien Alisson Becker.

Largement considéré comme le gardien de but numéro un dans le monde, Alexander-Arnold a fait écho à ces sentiments.

“Nous n’avons plus de mots pour lui. Un gardien incroyable à avoir derrière vous, ne peut pas le tenir pour acquis.

«Gardien de classe mondiale, probablement le meilleur au monde. Vraiment reconnaissant envers lui. Depuis son retour de blessure, il garde les draps propres et les rend plus faciles. »

La légende brésilienne Cafu a récemment révélé son admiration pour le joueur de 21 ans et a soutenu la star des Reds pour soulever le Ballon d’Or à un moment donné.

Cependant, Alexander-Arnold se concentre uniquement sur les distinctions d’équipe, déclarant sa préférence pour les trophées de Liverpool par rapport aux récompenses individuelles: «J’essaie d’être le meilleur possible, c’est un jeu d’équipe, donc les joueurs autour, le manager et le soutien m’aident à du mieux que je peux être.

«Les distinctions peuvent venir ou non, cela ne me met pas autant en phase que les autres joueurs, peut-être. Il s’agit de trophées. “

Pendant ce temps, Jurgen Klopp a donné son avis sur les commentaires de Cafu-TAA et a fait référence de manière hilarante à un film d’Arnold Schwarzenegger en décrivant son homologue Diego Simeone