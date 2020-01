Alexander Barboza assiste aux conseils de Pusineri

Lors d’une conférence de presse, le joueur a déclaré que l’équipe Independiente était prête à suivre fidèlement les instructions données par l’entraîneur à la mi-temps du match avec River.

«Lucas a souligné l’attitude, dans certaines pièces. C’était très clair dans les vestiaires et je pense que c’est pourquoi nous avons pu trouver le but rapide et cela a motivé l’équipe à chercher autre chose », a déclaré Alexander Barboza à propos de l’entretien que Lucas Pusineri a eu avec l’équipe lors de la rencontre avec River.

Et bien que la victoire n’ait pas été obtenue, Barboza comme Pusineri a évalué positivement certaines actions survenues au début de la seconde moitié.

“Nous nous sentons très à l’aise de jouer comme ça et nous allons essayer de rester sur cette voie”, a conclu le footballeur.