Alexander Hleb dit qu’il était un imbécile à Barcelone

Quand Alexander Hleb a rejoint Barcelone en 2008, les attentes étaient assez élevées. Le déménagement pour Hleb a coûté 17 millions d’euros à Barcelone et n’a finalement pas fonctionné pendant tout ce temps. Arrivé d’Arsenal avec de grands espoirs, Hleb n’a pas répondu aux attentes qui lui étaient fixées. Hleb a parlé de son séjour à Barcelone et des leçons qu’il a apprises dans une interview récemment.

“C’était totalement ma faute [for not succeeding at Barcelona]pas celle de Guardiola. Il a fait tout son possible pour m’aider à m’adapter rapidement au pays et au groupe, et à apprendre la langue. Je me suis moi-même comporté comme un idiot. Le groupe était très bon.

«L’entraînement avec ces joueurs était incroyable, ils étaient des stars.[Xavi Hernandez] n’a commis aucune erreur. Comment est-ce possible? J’ai fait quelques erreurs, mais j’ai de bons souvenirs de tous les clubs. »

Hleb | La source

Je pense que dans toutes nos vies, nous reviendrions sur une expérience et admettons que nous avons agi de façon stupide. C’est bien de voir un footballeur avoir une certaine perspective sur un moment de sa carrière qu’il aurait fait différemment, tout en en tirant des points positifs.