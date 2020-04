Alexander Isak, le plan B de Barcelone en cas de non signature de Lautaro Martínez | Ligue d’Espagne | Football























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Alexander Isak, intéresse également le groupe culé. Il joue actuellement pour la Real Sociedad.

Le club catalan a gagné à domicile.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

15 avril 2020 à 07 h 31

Le roman de Barcelone avec Lautaro Martínez présente chaque jour un nouveau chapitre, tant le joueur argentin que le club catalan se sont montrés intéressés par un éventuel transfert, mais on sait que face à la situation pandémique et à la crise économique qu’elle a engendrée, le Le mouvement peut être plus difficile que prévu et plus encore lorsque, il y a quelques jours, Manchester City est également entré dans la lutte pour les services de l’attaquant.

Barcelone veut compter sur le joueur de l’Inter dans le prochain marché des transferts et il devrait débourser environ 111 millions d’euros, un chiffre assez élevé en raison de la situation actuelle du football avec la crise. C’est pourquoi à l’intérieur du Barça, ils pensent déjà à un plan B dans le cas de ne pas pouvoir faire le col de Lautaro. Il s’agit d’Alexandre Isak, un attaquant de 20 ans de la Real Sociedad qui a fait sensation cette saison de la Liga.

Isak, a 14 buts en 34 matchs joués avec la Real Sociedad, son physique puissant et son grand nez dans la région ont fait que Barcelone le contemple avec une deuxième option avant l’éventuelle non-arrivée de Lautaro sur le prochain marché. Le jeune joueur sait que c’est pour marquer Barcelone et le Real Madrid, étant l’une des révélations du tournoi actuel en litige.

Le prix d’Isak est d’environ 70 millions d’euros, un chiffre que la Barcerlona ne paiera guère, c’est pourquoi ils iraient voir leurs jeunes joueurs pour les utiliser comme moyen de paiement et ainsi pouvoir rendre l’arrivée de l’attaquant effective l’été prochain.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer