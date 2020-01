Alexander Nübel signe le Bayern Munich: Schalke 04 a enlevé le poste de capitaine, laissant le club bavarois libre | Transferts Bundesliga 2020 Allemagne

Mis à jour le 04/01/2020 à 09:38

Dans un mouvement qui a surpris ce samedi dans le football allemand, Bayern Munich a annoncé – via ses réseaux sociaux officiels et son site Internet – l’embauche du gardien de but Alexander Nübel, qui arrivera au casting bavarois pour la saison prochaine sans coûter à l’équipe bavaroise de Schalke 04.

Les ‘Blue Kings’ n’aimaient pas du tout l’incorporation du gardien de but Alexander Nübel au casting de Bayern Munich. De plus, la directive de ce groupe et le commandement technique ont pris une décision drastique pour son transfert: le capitanat a été enlevé. C’est comme ça qu’ils l’ont et ils l’ont annoncé lors d’une conférence de presse.

“Nous avons convenu avec Nübel Qu’il délivre son titre de capitaine. Nous avons mis tous les avantages et les inconvénients sur la table à cet égard et la vérité est que nous avons décidé que c’était mieux pour le club si je quittais cette position. Ces choses peuvent toujours susciter des inquiétudes », a déclaré samedi le directeur technique David Wagner à propos de la signature du Bayern.

Un autre portera la bande du capitaine par Alexander Nübel

Désormais, celui qui portera le bracelet sera le volant espagnol Omar Mascarell, qui est à Schalke depuis un peu plus de deux saisons. Le «1» continuerait de lui appartenir, à moins que l’entraîneur ne décide de l’envoyer à la banque de remplacement.

D’un autre côté, la première équipe de Bayern Munich qui sera la nouvelle maison de Alexander Nübel Mi-2020, il se rend à Doha (Qatar) pour une mini-saison. Il ne retournera en action en Bundesliga que le 19 janvier lorsqu’il mesurera avec Hertha Berlin au stade olympique.

ICI PLUS DU MONDE DU FOOTBALL …