Alexis ébloui par un rabona »Pressfootball

Mardi 14 janvier 2020

Et le “ Wonder Boy ” est revenu, après trois mois hors du terrain en raison de la dislocation des tendons de la cheville gauche, Alexis Sánchez a recommencé et a donné un petit échantillon de son talent dans le match Inter Milan contre Cagliari pour la coupe d’Italie avec une belle rabona.

Alexis Sanchez showboating pic.twitter.com/vqKHJXth1J

