Alexis Mac Allister, figure pré-olympique, directement au premier ministre

L’Argentine Alexis Mac Allister ratifié son statut de figure de Pré-olympique de Colombie avec un doublé dans la victoire de Argentine face à Urguay (3-2). L’équipe d’Albiceleste est dans une victoire pour sécuriser son billet pour Tokyo en l’absence de deux matches, contre le Brésil et la Colombie. Avec ces deux buts, le milieu de terrain argentin compte 4 buts dans le tournoi.

02/04/2020

À 14:08

CET

Brian Owen

Une fois la pré-olympique terminée, Mac Allister ira directement à Brighton pour rejoindre le club qui a acheté son pass il y a un peu plus d’un an. N’ayant ni passeport européen, ni autorisation de travailler au Royaume-Uni, l’année dernière, le joueur ne pouvait être au Royaume-Uni qu’un jour pour passer le contrôle médical, signer le contrat, faire une interview avec le journal de la ville, rencontrer Quelques coéquipiers et magasinent au magasin du club avant de retourner à Buenos Aires.

Mac Allister est rentré chez lui en prêt à son club, le Argentins juniors, puis a réalisé un rêve en signant une autre mission, dans ce cas Boca Juniors, club de son coeur où son père Carlos a également joué.

Ses bonnes performances avec Boca l’ont aidé à être rappelé par l’équipe argentine lors du penalty purgé par Leo Messi.

Dans le même temps, Brighton a pris note de ses progrès et, en janvier, il a obtenu le permis de travail tant souhaité.

Ainsi, après le tournoi en Colombie, Alexis ne reviendra pas à la Bombonera mais rejoindra l’équipe de Brighton après sa pause de 14 jours entre les matchs de Premier League.

«Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Alexis pour le reste de la saison & rdquor;il a dit Graham potter, entraîneur d’un Brighton qui n’est qu’à deux points des lieux de relégation. «Cela nous donnera une option de plus dans le jeu offensif venant du centre du terrain. Il est un joueur créatif et sait marquer des buts.

On ne sait même pas si Mac Allister Il a passé la dernière année à étudier l’anglais. L’ancien joueur de football catalan Bruno Saltor, qui travaille dans l’équipe d’entraîneurs de Brighton, peut jouer un rôle important dans le processus d’adaptation du nouveau joueur, ainsi que du côté argentin Ezequiel Schelotto.

Alors qu’à Brighton l’incorporation de Mac Allister a suscité l’enthousiasme des fans de l’équipe anglaise, celui qui ne sourit pas est Miguel Angel Russo, qui est récemment revenu sur le banc de Boca. «J’aurais aimé diriger Alexis, confie le vétéran DT. “Ce sont des situations dont nous héritons et la décision du garçon et de la famille est d’aller en Angleterre & rdquor ;.

Mac Allister s’est adressé aux fans de Xeneize dans une lettre d’adieu dans laquelle il a reconnu qu’il lui était très difficile de quitter son bien-aimé Boca.

Le titre sur le site Internet du journal sportif Olé après ses deux buts contre la jeunesse uruguayenne, tous deux extérieurs à la zone, disait peut-être tout: «Qu’est-ce qui a été perdu Boca …. & rdquor;. Et ce que le premier ministre a peut-être gagné