Alexis Mac Allister: premier entraînement à Brighton et 10 sur le dos

Le Brighton profite déjà pleinement de son renforcement vedette: Alexis Mac Allister. Après quelques mois au cours desquels le joueur est passé d’Argentinos à Boca (toujours en prêt), le passeport communautaire est finalement arrivé qui lui a permis de se rendre au club qui a acheté son pass.

Et aujourd’hui, l’équipe qui joue en Premier League a publié des images du joueur dans lequel il est vu souriant et portant le maillot numéro dix. Du club, ils l’ont présenté: “Notre nouveau numéro 10”. Et ce n’est pas moins, après la sortie troublée qu’il avait de Boca au milieu de quelques accusations croisées.

Maintenant, cherchant à laisser derrière lui son temps dans le football argentin, Mac Allister a assuré le site officiel de son nouveau club que “mon temps à Boca m’a aidé à mûrir et à apprendre beaucoup de choses. Je pense que cela me servira bien pour mon avenir. à bien des égards, mais en tant que personne, j’essaie d’être toujours la même. J’ai les valeurs que mes parents m’ont inculquées. “

Le milieu de terrain a également expliqué que “en tant que joueur, j’ai appris à jouer dans différentes positions. A Boca, j’ai beaucoup joué au centre du terrain à gauche et c’est une position où je peux bien faire, mais tout le monde sait que je me sens plus à l’aise de jouer derrière le 9 “. Bâton d’infiltration pour Alfaro?

Le joueur a également donné quelques détails sur les négociations entre Boca et Brighton et a déclaré: “Je laisse les autres s’inquiéter de la situation, mais je suis heureux d’être ici maintenant et j’attends avec impatience ma première session de formation et de rencontrer les autres. joueurs. “

Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation de quand il pourrait faire ses débuts au Premier ministre. Le Brighton marche à la 15e place près de la zone de largage. Il a un cadeau irrégulier et lors de ses derniers matchs du tournoi, il a remporté deux défaites et trois nuls.