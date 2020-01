Alexis Martín Arias quitte la gymnastique

Le cycle d’Alexis Martín Arias dans Gimnasia LP est terminé. L’archer a fini par organiser son départ du Loup d’un commun accord six mois après la fin de son contrat.

De cette manière, le 1 se rendra libre et avec son pass en sa possession mais laissera au club platense 40% d’une future vente. Le gardien de but avait fait ses débuts en 2016 en gymnastique et a joué plus de 100 matchs avec le Wolf.

Cependant, avec l’arrivée de Diego Maradona et après une baisse de son niveau, il a fini par perdre la propriété aux mains du jeune Nelson Insfrán. Désormais, à 27 ans, le gardien de but cherchera un nouveau club alors qu’en Gymnastique cette semaine il a fini de confirmer l’arrivée de Jorge Broun pour le début de la Super League.