Alexis Sanchez a dit qu’il devait rester à Manchester United la saison prochaine

Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, exige qu’Alexis Sanchez joue pour Manchester United la saison prochaine, selon le Daily Star.

Ayant eu un sort désastreux à Old Trafford en raison d’une mauvaise forme et de problèmes de blessures constants, Sanchez est actuellement prêté à l’Inter Milan pour tenter de relancer sa carrière.

Comment Man Utd pourrait s’aligner avec Alexis Sanchez la saison prochaine après un transfert renversant renversant https://t.co/gcw4JUcQn4 pic.twitter.com/qZIijD1Clf

– MANCHESTER UNITED NEWS ⚽️ (@SirAlexStand) 28 janvier 2020

Cependant, le Chilien a encore une fois été assailli par des blessures et n’a joué que sept fois pour les Nerazzurri, ne réussissant qu’une fois.

Il n’a commencé qu’un match de Serie A et a été expulsé une fois au cours d’une période de prêt décevante.

Le Star affirme que «le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, a déclaré à Sanchez et à ses agents qu’il ne serait pas autorisé à faire passer son prêt à l’Inter permanent – ou à rejoindre un autre club».

Le joueur de 31 ans souhaite rester en Italie, mais l’Inter n’a pas la possibilité d’acheter Sanchez. En réalité, il est peu probable qu’ils le fassent de toute façon, car ils ne pourraient pas égaler son salaire de 500 000 £ par semaine qui s’étend jusqu’en 2022. Ses problèmes de blessures persistants seraient également une source de préoccupation.

ESPN fonctionne également avec la même histoire, bien que leur point de vue soit que “ bien que United reste ouvert aux offres, il ne sanctionnera pas une sortie à prix réduit pour le faire sortir des livres ” et que “ Ole Gunnar Solskjaer a été informé qu’il est probable il devra inclure l’ancien barcelonais dans ses plans pour la saison prochaine ».

La version ESPN de l’histoire semble plus réaliste que celle de The Star, bien que les deux semblent convenir que, par choix ou par nécessité, Manchester United devra trouver une place pour les Chiliens dans leur équipe pendant au moins une saison de plus, avec plus les mouvements de prêts semblent extrêmement improbables.