Alexis Sanchez est toujours vainqueur du match, selon les statistiques

Il est parfois facile d’oublier qu’Alexis Sanchez est toujours un joueur de Manchester United et qu’il reviendra à Old Trafford à la fin de la saison avec encore deux ans sur son contrat.

Les fans de Manchester United se sont effondrés en janvier 2018 lorsque le Chilien a rejoint le club de ses rivaux Arsenal dans un accord de swap impliquant Henrikh Mkhitaryan. À l’époque, ils obtenaient l’un des meilleurs joueurs du monde et un éprouvé en Premier League.

On s’attendait à ce que son arrivée à Old Trafford transforme la fortune d’un côté uni en difficulté. Le manager des Red Devils de l’époque, José Mourinho, était un cock-a-hoop.

“Alexis est l’un des meilleurs joueurs attaquants au monde et il complétera notre très jeune et talentueux groupe de joueurs attaquants”, a déclaré Mourinho.

“Il apportera son ambition, son dynamisme et sa personnalité, des qualités qui font un joueur de Manchester United et un joueur qui renforce l’équipe”.

Cela a commencé décevant, mais pas vraiment un désastre lors de cette première saison 2017/18. Sanchez avait marqué huit buts et fourni quatre passes décisives en 22 matchs avec Arsenal lors de cette campagne. Il a marqué trois points et enregistré cinq passes décisives en 18 pour les Reds – pas stellaire, mais pas un désastre non plus. Il faut du temps pour gélifier avec de nouveaux coéquipiers, apprendre à jouer avec un nouveau manager et s’habituer à une nouvelle formation.

Le Chilien devait retrouver ses pieds la saison suivante, mais ce ne devait pas être le cas. Il a commencé la campagne 2018/19 de manière inégale, tout comme l’équipe dans son ensemble. Il a été déplacé de l’aile gauche à droite, du centre vers l’avant au numéro 10, mais rien ne se réunissait. Sanchez a joué seulement 12 matchs sous Mourinho cette année-là, en commençant seulement sept. Il n’a marqué qu’un seul but et a fourni deux passes décisives.

Fait intéressant, United n’a perdu aucun des matchs dans lesquels Sanchez a commencé et seulement deux des douze au total. En revanche, les Red Devils ont perdu quatre des six matchs où la star ne jouait pas et le vestiaire était dans un état d’agitation – une situation qui verrait Mourinho perdre son emploi à Old Trafford en décembre.

Pourtant, Sanchez a été déclaré désastre, beaucoup l’ont tenu au moins en partie responsable des malheurs de United. Il y avait des rumeurs selon lesquelles son salaire élevé de 350 000 £ par semaine, plus des bonus qui pourraient le voir gagner jusqu’à 560 000 £, avaient perturbé d’autres joueurs du côté tels que Paul Pogba et David de Gea.

Quand Ole Gunnar Solskjaer a pris ses fonctions de manager, Sanchez était aux premiers stades d’une blessure aux ischio-jambiers qui allait marquer le début d’une période de blessures pour lui. Espère que sa fortune sera rétablie sous le Norvégien rapidement disparu, et il a terminé la saison après avoir marqué un seul but et fourni 2 passes décisives en 15 matchs dirigés par Solskjaer.

Encore une fois, cependant, une statistique intéressante qui n’a jamais retenu l’attention est que Sanchez n’a commencé que six matchs sous Solskjaer, tous sauf un, United a gagné et aucun n’a été perdu. Son but et ses passes décisives sont survenus dans ces six matchs.

Problèmes de blessures persistantes, jouant pour une équipe en difficulté sous deux managers très différents, n’ayant pas été exécuté de manière cohérente dans les onze premiers, étant joué dans différentes positions dans différentes formations avec un indicateur de confiance et sous une énorme pression pour exécuter et justifier son prix: là Il ne fait aucun doute que Sanchez était l’ombre de son ancien moi, mais les statistiques montrent que ses contributions, même dans ces circonstances, n’étaient pas aussi mauvaises que l’histoire a tendance à le faire.

Cette saison, le Chilien a tenté de ressusciter sa carrière prêté à l’Inter Milan en Italie. Jusqu’à présent, les gros titres racontent la même histoire d’un Sanchez cassé: un seul but et trois passes décisives en 16 matchs pour les Nerazzurri et onze matchs de plus avec une blessure au tendon du péroneus.

Mais encore une fois, un approfondissement des chiffres révèle que Sanchez n’a commencé que six matchs pour les Italiens, marquant un but en un (dans lequel il a également été expulsé) et obtenant deux de ses trois passes décisives dans les autres. Et l’Inter a remporté les cinq matchs nationaux dans lesquels il a commencé, la seule défaite contre Barcelone – un match dans lequel Sanchez a fourni une passe décisive pour le but de Lautaro Martinez.

Alexis Sanchez – 2018/19 et 2019/20 au démarrage XI

18-19 (Under Mourinho) – Joué 7, Gagné 5, Nul 2, Perdu 0. Implications de buts: 2

18-19 (Under Solskjaer) – Joué 6, Gagné 5, Nul 1, Perdu 0. Implications de buts: 3

19-20 (à l’Inter Milan) – Joué 6, Gagné 5, Perdu 1. Implications de buts: 4

Total – Joué 19, gagné 15, nul 3, perdu 1. Implications de buts: 9

Cela nous amène au présent et à deux questions cruciales: Alexis Sanchez a-t-il terminé en tant que footballeur de classe mondiale? Et sinon, pourrait-il encore avoir un avenir pour lui à Manchester United?

Sanchez a eu 31 ans en décembre, ce qui ne fait pas de lui un poulet de printemps, mais il n’est guère au-dessus de la colline non plus. S’il peut se débarrasser des problèmes de blessure persistants et enchaîner une bonne forme, il n’y a peut-être aucune raison pour qu’il ne puisse pas rester au sommet de son art pendant trois à cinq ans de plus. La forme est temporaire, la classe est permanente, et son incroyable histoire de 207 buts avec 307 matchs pour Barcelone et Arsenal – sans parler de 42 buts internationaux en 137 matchs – est une preuve plus que suffisante que Sanchez est un joueur de classe mondiale.

Bien sûr, il est possible que Sanchez soit l’un de ces joueurs qui atteint un sommet tôt. Une source a confié à The Athletic: «Il a beaucoup de kilomètres au compteur. Je me demande si Arsenal a obtenu les dernières gouttes de lui. »

Il y a aussi la question de la place du Chilien dans l’équipe actuelle de Manchester United, mais il y a un rôle évident qu’il pourrait aider à remplir à Old Trafford: l’aile droite. Bien qu’il soit généralement admis qu’il est meilleur à gauche, ses statistiques de carrière montrent qu’il est en fait plus efficace à droite, avec une contribution de but tous les 1,66 matchs contre un en 1,83 à gauche.

D’un autre côté, si Sanchez devait retourner à United, il devrait sans aucun doute récupérer le droit à une place en première équipe et commencer, au moins, comme un sous-impact venant du banc. Les statistiques ci-dessus démontrent clairement que ce n’est pas sa force et qu’il réussit beaucoup mieux au début du jeu.

Un autre problème qui pourrait entraver un retour réussi à United est de savoir si les rumeurs d’agitation dans les vestiaires sont vraies et si son retour perturberait une équipe de plus en plus solidaire. Selon The Athletic, ‘Sanchez a coupé une silhouette isolée à Carrington. Il a exercé ses fonctions mais a refusé d’interagir beaucoup avec ses coéquipiers.

Il se peut bien sûr qu’un changement de personnel et même, potentiellement, de gestionnaire puisse conduire à une meilleure intégration du Chilien, mais il est suggéré que c’est sa nature d’être solitaire. Le média cite également une source à Arsenal disant: «Il n’avait pas d’amis à Arsenal. Il faisait partie de ces joueurs qui, si nous gagnions 1-0 et s’il n’avait pas marqué, entreraient dans les vestiaires et botteraient les choses. S’il avait marqué deux fois mais que nous avions perdu, il irait parfaitement bien. Il ne se mélangeait pas avec les joueurs. Il est rarement, voire jamais, entré dans le salon des joueurs après les matchs. »

United paie actuellement 40% du salaire de Sanchez, ce qui signifie que l’Inter verse toujours 210 000 £ par semaine, plus des bonus pour le joueur. Les Nerazzurri ont déjà déclaré que Sanchez devrait accepter un salaire “ nettement inférieur ” à ces 60% pour qu’ils rendent l’accord permanent, ce qui exclurait effectivement l’option, le joueur pouvant continuer à gagner trois fois ce salaire. montant en tant que joueur United.

Même les accords de prêt la saison prochaine seront difficiles à trouver si cette saison se termine sans le joueur de 31 ans, dont la valeur marchande s’élève maintenant à seulement 18 millions de livres sterling, après avoir pu démontrer pourquoi quelqu’un devrait payer même une partie de son salaire astronomique .

Un rapide coup d’œil à la liste des joueurs comparables de Transfermarkt vous indique tout ce que vous devez savoir – Dusan Tadic, Ivan Perisic, Yacine Brahimi et Vitolo, qui gagnent respectivement 50000 £, 77000 £, 17000 £ et 180000 £ par semaine plutôt généreux.

La question de savoir si Sanchez reste à Old Trafford pour les deux prochaines saisons pourrait donc finir par être un cas de choix de Hobson pour le joueur et le manager.

Bien sûr, le meilleur scénario est un scénario très rose – celui que la plupart des fans de Manchester United ont abandonné tout espoir de voir: un Sanchez rajeuni courant sur Bruno Fernandes à travers des balles à Old Trafford et les cinglant dans le fond du filet. À ce stade, cela semble être à un million de kilomètres, mais on ne sait jamais. Des choses plus étranges se sont produites.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.