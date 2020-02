Côme, Italie – 26 février: Alexis Sanchez du FC Internazionale en action lors de la session de formation du FC Internazionale à Appiano Gentile le 26 février 2020 à Côme, en Italie. (Photo par Claudio Villa – Inter / Inter via .)

L’attaquant de Manchester United, Alexis Sanchez, a du mal à l’Inter Milan cette saison. L’international chilien a rejoint le club italien grâce à un prêt d’une saison de United cet été.

Alexis Sanchez face à une période cruciale à l’Inter Milan

L’Inter a la possibilité d’acheter Sanchez à la fin de la saison. Mais le patron Antonio Conte n’est pas sûr de faire un déménagement permanent pour le joueur de 31 ans. Il semble probable que l’Inter n’achètera que s’il améliore sa forme dans le dernier tiers de la saison, ou pour un prix demandé inférieur auprès de United.

Sanchez fait face à une fin de saison importante. Il doit impressionner United et l’Inter pour gagner la première équipe de football la saison prochaine.

Saison difficile à l’Inter

Depuis son arrivée à Milan, Sanchez a souffert de blessures. En octobre, il a subi une blessure au tendon de la cheville qui l’a tenu à l’écart jusqu’en janvier.

Cela a limité le temps de jeu du Chilien et il n’a joué que 13 fois pour l’Inter cette saison. Il n’a marqué qu’un seul but et fait trois passes décisives.

L’ailier n’a terminé que 90 minutes une fois, lors de la victoire 2-0 contre Ludogorets en Ligue Europa la semaine dernière. Avec seulement quatre départs toute la saison, Sanchez semble être en disgrâce sous Conte, même lorsqu’il est en forme.

Ne convient pas au système Conte

À plus long terme, il est difficile de voir comment Sanchez s’intégrera dans la formation 3-5-2 préférée de Conte. Il est peu probable que Sanchez figure à l’arrière, car Antonio Candreva, Ashley Young et Cristiano Biraghi offrent des options plus adaptées.

Sanchez joue d’avance lorsqu’il est sélectionné. Mais avec Romelu Lukaku et Lautaro Martínez menant la ligne efficacement avec 28 buts entre eux cette saison, Sanchez aurait du mal à percer dans l’alignement de départ.

Il peut être considéré comme une sauvegarde par Conte, ce qui expliquerait l’option d’offrir un prix inférieur à United.

Une seconde chance chez United

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré récemment qu’il souhaitait que Sanchez réussisse à son retour à Manchester United la saison prochaine.

Avec des options d’attaque limitées et la blessure au dos de Marcus Rashford le gardant à l’écart à long terme, Solskjaer apprécierait certainement l’expérience de Sanchez.

Mais si sa forme continue de plonger, l’attaquant chilien pourrait se retrouver en disgrâce avec United et l’Inter d’ici la fin de la saison.

