Alexis Sanchez n’est plus recherché par l’Inter Milan, confirme un expert

L’Inter Milan a décidé de ne pas rendre permanent le contrat de prêt d’Alex Sanchez, selon l’expert du football italien Fabrizio Romano.

Sanchez a été prêté au Nerazzurri de Manchester United cette saison, le club d’Old Trafford payant 40% de son salaire de 350 000 £ par semaine.

Le sort de prêt n’a pas réussi pour Sanchez. Il n’a marqué qu’un seul but et a fourni trois passes décisives en 16 matchs avec les Italiens et a raté onze matches en raison d’une blessure au tendon du péronier.

Selon certaines informations, l’Inter était prêt à signer un contrat permanent avec le joueur de 31 ans à la fin de la saison, mais seulement s’il acceptait un salaire “ nettement inférieur ” aux 210 000 £ par semaine qu’ils lui versent. actuellement.

Mais maintenant, il semblerait que même cette offre ne soit plus sur la table.

S’exprimant sur Calciomercato.com, le très respecté Romano a déclaré: “à moins de rebondissements sensationnels, la décision de renvoyer l’attaquant chilien à Manchester United prend de l’ampleur.”

«Sanchez a également un coût élevé entre les frais de transfert et, surtout, le salaire. Le signer de façon permanente limiterait l’Inter sur le plan des investissements, à moins que les Red Devils n’acceptent de prolonger le prêt à sec pour une année supplémentaire. »

“En bref, la séparation se produira à moins qu’il n’y ait l’option d’une autre année” libre “(salaires à part): c’est la décision.”

Comme indiqué ici hier, il semble de plus en plus probable que le Chilien sera à Old Trafford la saison prochaine à moins que les Red Devils ne paient la quasi-totalité de son salaire pour jouer ailleurs. Ce dernier rapport constitue une confirmation supplémentaire qu’un retour à la base est en effet le scénario le plus probable.

