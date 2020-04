Alexis Sanchez souhaite avoir rejoint Man City au milieu de la revendication de Bruno Fernandes

Date de publication: dimanche 12 avril 2020 9:22

L’ancienne star de Manchester United, Paul Ince, pense qu’Alexis Sanchez regrette le jour où il a signé pour Manchester United et dit qu’il regrette maintenant la décision de ne pas rejoindre Manchester City.

Le Chilien a a prêté la saison 2019/20 à l’Inter Milan mais n’a réussi que 15 apparitions et un but pendant son séjour au San Siro, ce qui signifie qu’il est très peu probable que les géants italiens cherchent à lui offrir un contrat permanent.

Le joueur de 31 ans retournera donc à Old Trafford à la fin de la campagne en cours, où il lui reste encore deux ans sur son gigantesque contrat d’une valeur de 500 000 £ par semaine avant impôt.

United amené Sanchez dans un accord d’échange de haut niveau pour Henrikh Mkhitaryan en janvier 2018, les énormes salaires offerts à Old Trafford voient les Red Devils gagner la veille de l’intérêt initial de Pep Guardiola à Manchester City.

Ince pense que United s’attendra à ce que Sanchez ait un impact similaire au club comme Bruno Fernandes l’a fait au cours de ses premiers mois au club, tout en suggérant également que le Chilien se donnera un coup de pied après ne pas avoir signé pour la moitié bleue de Manchester.

Aller à United était une erreur ” Ince a dit Paddy Power.

“Je parie qu’Alexis souhaite qu’il soit allé à City, comme il était censé le faire.

«United n’a jamais été la bonne décision pour lui; l’équipe n’était pas réglée et leur style de jeu ne lui était pas favorable.

«Et il était clairement prêt à tout pour avoir un impact. Regardez le chemin Bruno Fernandes a frappé le sol à Old Trafford, c’est ce que Sanchez voulait et devait faire.

“Mais il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu, il a été utilisé hors de position, alors quand il a joué, il a commencé à aller de plus en plus profondément pour monter sur le ballon, pour essayer d’influencer le jeu, et ce n’était pas son jeu. “

Ince, cependant, estime que Sanchez pourrait encore sauver sa carrière à Old Trafford, disant plus tôt cette semaine: «Je n’exclurais pas que Sanchez retourne à United et fasse partie intégrante de son équipe la saison prochaine. Le football est un vieux jeu amusant.

“Je me suis retrouvé dans une situation de manager où je me suis dit” bien, je vais me débarrasser de lui et de lui “mais pour ce qui est du problème, vous ne pouvez pas faire l’affaire, alors ils restent à le club.

“Ensuite, la pré-saison arrive et ils sont un joueur totalement différent de la saison précédente, et ils sont votre homme clé la saison prochaine. Donc, Sanchez pourrait certainement retourner à United, avoir l’air fantastique à l’entraînement et frapper soudainement, il est important pour leurs plans après tout. “

Merson conseille à Alexis Sanchez d’avoir un impact sur Man Utd

C’est une opinion partagée par Sky Sports pundit Paul Merson, qui estime également que la nouvelle saison permettra à Sanchez de se réinventer à Old Trafford et de ressusciter sa carrière avec le club.

“Manchester United, garder Alexis Sanchez et le ramener dans le giron ne serait pas une surprise”, a déclaré Merson à Sky Sports.

«Je peux comprendre que Sanchez revienne jouer un rôle à Old Trafford parce que, de son temps, c’est un grand joueur.

«Il pourrait revenir, travailler dur et être un succès parce que vous ne pouvez pas être aussi bon à Arsenal qu’à Manchester United, vous ne pouvez pas.

«C’est définitivement un meilleur United que celui qu’il a quitté.

«Ils volaient avant la suspension de la ligue.

«Ils ont eu d’excellentes performances et de brillants résultats, ce qui lui sera également bénéfique.

“Il doit revenir et apprécier qu’il est dans l’un des plus grands clubs du monde, sinon le plus grand.

“Il est logique que Sanchez retourne à Old Trafford, il est un joueur de premier plan et s’ils peuvent récupérer même la moitié du joueur qu’il était à Barcelone et à Arsenal, il sera un atout.”

L’attaque de United pourrait avoir un nouveau look la saison prochaine après des rapports sur Le dimanche de Pâques les a fortement liés à un déménagement de 200 millions de livres sterling pour l’un des meilleurs du secteur.