Alexis Vega “avec le couteau entre les dents” pour le classique

Dimanche prochain, Chivas tentera de confirmer son bon moment, et l’opportunité est imbattable: contre Atlas en tant que visiteur au stade Jalisco, pour la 9e date de la MX Clausura League.

Les résultats précédents et les positions dans le tableau donnent à Chivas un certain favoritisme, mais un classique est toujours quelque chose de différent, et cela est connu par Alexis Vega, l’attaquant de Chivas qui a déclaré lors du match précédent.

Les illusions intactes de mon troupeau ❤️🤍 pic.twitter.com/9S5J92ScGv

– Alexis Vega (@ Alexis_Vega9) 18 février 2020

“Je suis très motivé face à mon troisième Classic Tapatío, dans les 2 précédents, j’ai très bien réussi grâce à mes coéquipiers et bien que je ne sois pas un jeune joueur de Chivas, je sais ce que ce jeu représente”, a déclaré Vega. “Vous ne pouvez pas perdre, je vais toujours au champ avec le couteau entre les dents et plus dans celui-ci qui est très spécial.”

“J’ai hâte de marquer à Jalisco”, a-t-il ajouté, “mais si ça ne me touche pas et que l’équipe gagne, c’est ce que nous voulons tous.” Enfin, il a évalué: “Nous venons de 2 victoires consécutives dans lesquelles nous n’avons pas pu marquer, c’est un plus très important.”