Alfaro a dit au revoir à Boca avec une lettre émotionnelle

Avec l'hypothèse de la nouvelle direction, Gustavo Alfaro a cessé d'être l'entraîneur de Boca pour la saison prochaine.

Sans aller plus loin, l'entraîneur, qui a réalisé la Super Coupe d'Argentine avec Xeneize, a écrit une lettre pour dire au revoir au club et des fans:

Pour la ville de Boca.

Chers Boquense, je m'adresse à vous à l'occasion de la résiliation de mon contrat avec Boca Juniors. Ce n'est pas facile pour moi d'écrire cette lettre, au revoir, après une année vertigineuse, qui s'est passée rapidement, et me laisse des sentiments ambigus. D'une part le sentiment d'être resté à mi-chemin d'un processus, et d'autre part l'immense gratitude d'avoir pu travailler dans un club unique et différent. Ce n'était pas facile que le 3 janvier ait mis devant un campus qui était avec sa fierté endommagé, mais désireux d'offrir à nouveau son cœur, comme son histoire le marque, mais aussi, tel que défini par un trait caractéristique de cette équipe, qui est de mettre la poitrine à chaque défi.

Dès que j'ai commencé à marcher dans les salles du club et à parcourir les différents endroits, la passion, la solidarité, la fierté et l'appartenance qui définissent les fans de Boca ont commencé à se manifester dans toutes ses dimensions. Parce qu'une chose est de savoir, mais une autre très différente est d'en faire l'expérience. C'est pourquoi je tiens à remercier, dans la première mesure, son président Daniel Angelici et tout son conseil d'administration, pour les remercier de leur accompagnement et de leur soutien, à toutes les personnes qui ont travaillé avec nous tout au long du processus, des gardes de sécurité qui vous ont donné une bonne journée toujours avec un sourire et une voix d'encouragement, vous les tuez dans la buanderie, les accessoires, les employés de cuisine (de vraies fissures), les garçons qui s'occupaient des champs à la fois à Casa Amarilla et Ezeiza, le personnel médical, tous les gens de capacité incroyable, mais surtout avec la chaleur humaine. Ils ont rendu tout le travail simple.

Et un merci tout spécial à Nicolás Budisso et à tout son Secrétariat Technique, pour nous avoir fait confiance, car malgré les difficultés que nous savions pouvoir trouver, nous avons décidé de voyager ensemble, mais surtout, pour leur professionnalisme, leur engagement et leur dévouement. Pour les discussions de football sans fin, où nous avons tourné toute notre passion et nos illusions. Pour s'être intégré au football de Lower et en faire partie, grâce aux techniciens de réserve et aux catégories jeunes, pour avoir toujours voulu renoncer aux jeunes talents, pour que nous puissions les connaître et faciliter notre travail. Nico, vous avez montré que vous pouvez faire un travail professionnel basé sur des valeurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le football.

Et enfin aux joueurs, merci pour votre engagement et votre dévouement, pour votre désir permanent de vaincre. Comme je vous l'ai dit dans de nombreux discours, vous savez à quel point c'était agréable de jouer ma vie, de regarder de côté et de vous voir, préparé et avec votre visage peint dans la tranchée, prêt à combattre. Une équipe de MEN, qui mérite le meilleur, et je ne doute pas que dans les 7 prochaines dates, une étoile de plus sera mise sur ce bouclier en proie à eux. Je ressens des émotions très fortes, car c'était ce tunnel sur le chemin du terrain de jeu, la première nuit de Libertadores et cette Bombonera qui bat de manière unique, cette passion qui se propage, qui se répand à travers cette foule et baigne tout le terrain, faisant comprendre qu'il n'y a pas de balle qui n'est pas contestée, ni d'effort qui est négocié. Une passion sans frontières ni limites, à chaque secteur du pays que l'on parcourt, à chaque latitude du monde que l'on trouve, il y aura toujours un fan de Boca qui ne se soucie pas des heures de réveil par une photo ou un autographe de Vos idoles C'est Boca. La passion Je n'oublierai jamais, au-delà de la douleur, la nuit du superclassique que nous avons gagnée et avec la fierté d'avoir parcouru ces mètres de la rive au tunnel, pour la démonstration de courage que les joueurs ont donné.

Il m'a fallu beaucoup d'images et de sensations, certaines de douleur pour ne pas avoir pu donner le septième fan. J'ai regardé la photo de la prochaine Copa Libertadores et je l'ai vue immense, et Boca est toujours là, dans les phases finales, parmi les meilleures. Donc, je veux d'abord souhaiter tout le succès du monde au nouveau leadership, j'espère qu'ils pourront donner aux fans ce pour quoi ils aspirent tant. Je leur souhaite ardemment de réussir, au-delà de ce que l'on ne trouve pas. Le succès est le produit d'un processus, n'achetez pas les vérités que vous voulez nous vendre, d'un succès ou d'un échec si littéral que vous obteniez ou non un titre. Je veux qu'ils réussissent mieux que les ex-extrémistes, qu'ils parient sur le succès, car le chemin pour y parvenir n'est pas une ligne droite et n'exclut pas de petits échecs partiels. Pariez donc sur un processus, pour plus d'excuses d'échec que vous entendez. Parce que Boca est Boca, son esprit sera toujours régénéré, et dans les petites corrections apportées dans l'adversité, les réponses qui mèneront Boca à l'endroit souhaité seront trouvées.

Je peux seulement dire MERCI, au nom de tout mon personnel d'entraîneurs.

Félicitations pour cette fin d'année et pour ce qui s'en vient. Que tous vos souhaits soient exaucés.

Pour toujours.

Gustavo Julio Alfaro