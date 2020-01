Alianza Lima a annoncé le départ d’Adrián Ugarriza du club victorien NCZD Decentralized

Mis à jour le 03/01/2020 à 23:20

En période de mouvements sur le marché du football, ainsi que les signatures sont confirmées, les pertes des équipes sont également annoncées. Le plus récent est Alliance de Lima est le Adrián Ugarriza, qui ne continuera pas dans la boîte victorienne.

Grâce aux réseaux sociaux, Alliance de Lima Il a officialisé la sortie de l’attaquant de 23 ans. «Merci pour votre professionnalisme, Adrián! Nous vous souhaitons les meilleurs succès », tel était le message diffusé jeudi soir.

Adrián Ugarriza, de cette façon, il termine son étape Alliance de Lima, club pour lequel il a joué lors de la saison 2019. L’attaquant a disputé 16 matchs (13 pour la Ligue 1 et 3 pour la Copa Libertadores) et n’a marqué aucun but.

Il faut dire que Adrián Ugarriza rejoint Rodrigo Cuba, Gonzalo Godoy, Felipe Rodriguez, José Guidino, Tomás Costa et Pedro Gallese, qui ne resteront pas non plus à Alianza Lima.

Quant aux renforts, Alianza Lima a déjà obtenu les incorporations d’Alberto Rodríguez, Josepmir Ballón et Jean Deza. Alexi Gómez et Carlos Ascues seront annoncés comme signataires dans les prochains jours.

L’annonce d’Alianza Lima sur le départ d’Adrián Ugarriza.