Alianza Lima a officialisé Mario Salas »Prensaf Fútbol

Jeudi 02 avril 2020

A travers les réseaux sociaux du club, l’équipe péruvienne a officialisé l’embauche du «commandant» pour prendre le relais de l’équipe. La confirmation intervient après plusieurs semaines d’incertitude sur le débarquement de Salas.

Près d’un mois après son départ animé de Colo Colo, Mario Salas revient sur le ring. Le «commandant» a été officialisé en tant que nouvel entraîneur de l’Alliance de Lima, après plusieurs semaines au cours desquelles son arrivée dans l’équipe péruvienne semblait plus intriquée.

A travers son compte Twitter, Alianza Lima a confirmé le lien avec l’entraîneur chilien. «Nous annonçons l’embauche de Mario Salas, un coach avec une longue histoire et un professionnalisme. Nous sommes convaincus que cela nous rendra plus forts. Bienvenue à Alianza Lima, Mario! », Lit le texte publié sur le réseau social de l’équipe, sans donner plus de détails contractuels.

De cette façon, le «commandant» revient au Pérou, où il a été champion en 2018 en dirigeant Sporting Cristal de ce pays. Nous devrons attendre de voir ce que ce nouveau cycle technique réserve à Salas, après sa tempête à El Cacique ».

Bien que la restriction de la circulation des personnes entre le Chili et le Pérou dure à cause de COVID-19, l’entraîneur continuera de travailler à distance avec son équipe, comme il l’a fait ces derniers jours.

Nous annonçons l’embauche de Mario Salas, un coach avec une longue histoire et professionnalisme. Nous sommes sûrs que cela nous rendra plus forts💪🏻

🎉Bienvenue à Alianza Lima, Mario! 🎉 # YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/NxjK9QyZzo

– Club Alianza Lima (à partir de 🏠) (@ClubALoficial) 2 avril 2020