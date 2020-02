Alianza Lima: c’est ainsi que les bleus et les blancs ont joué lors de leur anniversaire décentralisé

Que ce soit une fête. Alliance de Lima jouera avant Athletic Grau ce samedi, au milieu de leurs célébrations pour les 119 ans de fondation. Ce ne sera pas la première fois que les Bleus et les Blancs joueront pour leur anniversaire et que les choses ne se sont pas mal passées.

Le premier match enregistré d’Alianza Lima le 15 février a eu lieu en 1931. L’équipe de La Victoria vient d’avoir 30 ans et a battu la Yougoslavie Hajduk Split, actuellement croate, 4-0 dans l’ancien et petit stade national de Lima.

Alberto Montellanos, avec un doublé, Jorge Koochoi et Demetrio Neyra a marqué les buts de cet international amical. L’équipe européenne a terminé une tournée de quatre pays américains avec douze matchs amicaux. Au Pérou, il a également joué avec le «U» et l’Atlético Chalaco, battant chacun 3-0.

Ce n’est qu’en 1958 qu’Alianza Lima a rejoué pour son anniversaire. Trente ans avant de tisser des liens d’amitié avec Colo Colo, les “intimes” ont battu les Chiliens 2-1, dans un stade national de Lima déjà rénové. Barbadillo et Joya ont fait vibrer les 15 310 participants sur la première scène sportive du pays.

Quelques jours auparavant, le «Cacique» avait conquis Alianza Lima, qui se vengeait de son anniversaire. À cette époque, ces types de matches amicaux internationaux étaient encore courants et ont commencé à se diluer au cours des décennies suivantes.

Alianza Lima a affronté Colo Colo pour ses 57 ans de fondation. (Photo: Stadium Magazine)

Une tournée de River Plate à Lima a été utilisée par Alianza Lima, qui a célébré ses 63 ans en battant les ‘Millionaires’ par 3-1. Eduardo Flores, avec un doublé, et l’incontournable Victor ‘Pitín’ Zegarra ont marqué les buts de cette importante victoire.

C’était la dernière fois qu’Alianza Lima jouait pour son anniversaire au Stade National. La scène de Matute a été inaugurée dix ans plus tard, en 1974, et, par coïncidence, les matchs suivants des Bleues et des Blancs le 15 février y ont été joués.

Alianza Lima a battu le défenseur Lima 2-0 en 74 ans, déjà dans le domaine victorien. C’était la première fois qu’ils célébraient leur fondation lors d’un match de tournoi local. L’année suivante, en 1976, ils ont battu le FBC Melgar 1-0.

En 1981, Alianza Lima a organisé un home run pour ses 80 ans. Le premier match était dans un classique contre le «U». Le nt Intimate », qui a vécu l’un des meilleurs moments de son histoire, a battu 3 à 0, avec des partitions de Fredy Ravello, Arturo Vargas et José Carranza, un curieux homonyme du« Puma », future idole des crèmes. Ce fut le premier classique à lumière artificielle de Matute. Sporting Cristal a été le vainqueur de ce petit tournoi.

Dans un fait peu vu actuellement, Alianza Lima a égalisé un but avec l’équipe nationale péruvienne le 15 février 1984. Raúl Mejía et Fidel Suárez, pour le bicolore, ont marqué les buts. Dans le cadre de leurs 83 ans, les idoles des années 1930 ont été mises à l’honneur. Au milieu du jeu, la lumière s’est éteinte, dont les fans ont profité pour chanter «joyeux anniversaire» depuis les tribunes.

La seule fois où un match de l’Alliance de Lima en Copa Libertadores a coïncidé avec son anniversaire, c’était en 2005. (Photo: GEC)

En 1994, Alianza Lima n’aurait pas pu avoir de pire moment pour son anniversaire. Dans les célébrations de ses 93 ans, l’Argentin Lanús Matute et a gagné 2-1, avec des buts dans les 16 premières minutes. Pour aggraver les choses, Juan Carlos Kopriva a raté un penalty à 78 minutes, alors que les Victoriens étaient allés jusqu’au bout à la recherche d’une égalité.

Au tournant du siècle, il était moins fréquent de voir Alianza Lima jouer le jour de sa fondation. Mais Conmebol a programmé les débuts d’Alianza Lima à la Copa Libertadores 2005 le 15 février, à Matute. Le match s’est terminé sans but lors de la première de l’Argentin Rubén Darío Insúa, à deux pas de La Victoria.

Quatre ans plus tard, Sport Huancayo a fait ses débuts en première division en visite à Alianza Lima. Wilmer Aguirre et Claudio Velázquez ont armé le parti à Matute de leurs objectifs. Alianza Lima a battu le “Red Matador” par 2-1, remportant son anniversaire après près de trente ans.

Comme nous l’avons déjà mentionné, il était si inhabituel pour Alianza Lima de jouer le 15 février, qu’elle ne l’a refait que dix ans plus tard. Ceux dirigés par Miguel Ángel Russo, également de scène éphémère par La Victoria, n’ont eu aucune pitié pour les Sport Boys et l’ont battu 3-0 à Matute.

Alianza Lima et l’Atlético Grau se rencontreront le samedi 15 février, date à laquelle les Bleues et les Blancs fêteront leurs 119 ans de fondation. Toujours à Matute, l’équipe «Intime» espère conserver les trois points.

Matchs de Alianza Lima le 15 févrierParty Year Motive Alliance Lima 4-0 Hajduk Split (YUG) 1931 Friendly Lima Alliance 2-1 Colo Colo (CHI) 1958 Lima 1-1 Pérou1984 Friendly Lima Alliance 1-2 Lanús (ARG) 1994 Friendly Lima Alliance 0-0 TIgres (MEX) 2005 Libertadores Cup Alliance Lima 2-1 Sport Huancayo 2009 Local Tournament Alliance Lima 3-0 Sport Boys2019 Local Tournament